Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü

Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk günden bu yana göstermiş olduğu tutumu takdirle karşılayan Fatih Portakal göstermiş olduğu liderlikten ötürü Bakan Koca'ya teşekkür etti

İşte Fatih Portakal'ın o tweeti;

Korona TR'de. SağlıkBakanlığı ve bakan ilk günden itibaren liderlik gösterip olabildiğince açık kamuoyunu aydınlatıyor. Bir yurttaş olarak teşekkürler...