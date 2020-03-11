Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü
FOX TV ana haber bülteni sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs için bir paylaşımda bulunarak teşekkür etti
|11 Mart 2020 18:31
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Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk günden bu yana göstermiş olduğu tutumu takdirle karşılayan Fatih Portakal göstermiş olduğu liderlikten ötürü Bakan Koca'ya teşekkür etti
İşte Fatih Portakal'ın o tweeti;
Korona TR'de. SağlıkBakanlığı ve bakan ilk günden itibaren liderlik gösterip olabildiğince açık kamuoyunu aydınlatıyor. Bir yurttaş olarak teşekkürler...
Korona TR'de. @saglikbakanligi ve bakan ilk günden itiaaren liderlik gösterip olabildiğince açıkkamuoyunu aydınlatıyor. Bir yurttaş olarak teşekkürler...fatih portakal (@fatihportakal) March 11, 2020
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