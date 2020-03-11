Hazine avro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek
|11 Mart 2020 19:11
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 13 Mart valör tarihli avro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile avro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, avro cinsi DİBS ve avro cinsi kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin "talep formları" doldurularak 12 Mart saat 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.
Avro cinsi DİBS ve avro cinsi kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 13 Mart Cuma günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iletilecek.
Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, en geç 13 Mart saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.
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