'Türkiye'nin Otomobili' maket trafik polis aracı oldu
|11 Mart 2020 19:15
|Yazdır
"Türkiye'nin Otomobili"nin maketi, Muğla'da sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek için konulan trafik polisi aracı oldu.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Dalaman ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin de görebileceği havalimanı güzergahında belirlenen noktalara "Türkiye'nin Otomobili"nin trafik polisi aracı maketini yerleştirdi.
Maket ile sürücülerin trafik kurallarına uyulması teşvik edilirken ve trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Maketin sergilendiği alanda aynı zamanda yerli otomobilin tanıtımı da yapılacak.
Trafikte yapılacak hatalarda caydırıcı özelliğe sahip olduğu belirtilen maket polis otomobilinin üzerinde bulunan tepe lambasının ise güneş enerjisi ile 24 saat çalıştığı öğrenildi.
Makete büyük ilgi gösteren vatandaşlar, araçla fotoğraf da çektirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkent'te 'koronavirüs' önlemleri! İlk defa denenecek
11 Mart 2020 19:43
|Meclis'te koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı
11 Mart 2020 19:27
|MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı
11 Mart 2020 18:45
|Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle protokol imzalayacak
11 Mart 2020 18:43
|Trenler 'korona virüs'e karşı hazır
11 Mart 2020 18:23
|Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap
11 Mart 2020 17:15
|Yüksek yargı da koronavirüs tedbirlerini aldı
11 Mart 2020 17:08
|Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı
11 Mart 2020 16:25
|Fotomontajlı 'korona virüs' paylaşımına valilikten açıklama
11 Mart 2020 15:36
|İstanbul-Sofya tren seferlerine korona virüs engeli
11 Mart 2020 14:58