FETÖ sanığı eski öğretmene 10 yıl hapis cezası
|11 Mart 2020 19:19
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuklu sanık eski öğretmen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet M. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısının mütalaasında, sanığın FETÖ'nün hiyerarşisinin içerisinde yer aldığını ve örgütün eğitim ayağını oluşturan dershanelerde öğretmenlik ve genel müdürlük görevleri yaptığını belirtti.
Savcı, sanığın kapatılan Bank Asya ve Zaman gazetesinin kapanmasıyla ilgili protesto gösterilerine katıldığı ve tüm çalışanlarının da bu gösterilere katılmasını koordine ettiğine vurgu yaptığı mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olmasını da gerekçe göstererek "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Mehmet M, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle bağının olmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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