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ESOGÜ'de tüm etkinlikler ertelendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) korona virüs tehlikesine karşı tedbir amaçlı tüm etkinlikler 30 Nisan tarihine kadar ertelendi.
 11 Mart 2020 19:23
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ESOGÜ'de tüm etkinlikler ertelendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) koronavirüs tehlikesine karşı tedbir amaçlı tüm etkinlikler 30 Nisan tarihine kadar ertelendi.

Dünya çapında hızla yayılan korona virüs salgını için önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ESOGÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, salgının önlenmesi için tedbir alınması ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

Yurt içi ve yurt dışına yapılacak görevlendirmelerin, üniversitede gerçekleştirilmesi planlanan tüm akademik ve idari etkinliklerin, öğrenci etkinliklerinin yanı sıra hizmet içi eğitimlerin 30 Nisan tarihine kadar ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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