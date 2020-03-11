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Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.
 11 Mart 2020 19:31
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Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs ile ilgili halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki yayın, yalan haber ve paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, sosyal medyadan paylaşım yaptığı belirtilen bir kişinin kimliğinin tespiti için Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı
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