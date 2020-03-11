1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ koronavirüsü küresel salgın ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu
 11 Mart 2020 19:35
Yazdır
DSÖ koronavirüsü küresel salgın ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuştu.

Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
11 Mart 2020 20:11		 Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm
11 Mart 2020 18:53
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
11 Mart 2020 18:48		 Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
11 Mart 2020 18:46
AB, Yunanistan'dan 'sığınmacılara şiddet iddialarını' soruşturmasını istedi
11 Mart 2020 16:32		 Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm
11 Mart 2020 15:41
İran Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs önlemi
11 Mart 2020 14:54		 Ukrayna'nın başkenti Kiev korona virüs karantinasına alınacak
11 Mart 2020 14:11
İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi
11 Mart 2020 14:04		 Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
11 Mart 2020 13:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:06 - Köpek merakı ev sattırdı! 10 ile 20 bin lira arasında satıyor20:01 - Öğrenciler sorunlarını arabulucu akranlarıyla çözüyor19:56 - İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu19:51 - Akıncı Üssü davası sanığı 'kumpas' savunması yaptı19:47 - 4 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 kişi gözaltında19:43 - Başkent'te 'koronavirüs' önlemleri! İlk defa denenecek19:39 - Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu19:35 - DSÖ koronavirüsü küresel salgın ilan etti19:31 - Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma19:27 - Meclis'te koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı
19:23 - ESOGÜ'de tüm etkinlikler ertelendi19:19 - FETÖ sanığı eski öğretmene 10 yıl hapis cezası19:15 - 'Türkiye'nin Otomobili' maket trafik polis aracı oldu19:11 - Hazine avro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek19:07 - 'Lisans öğrenmeyenlerin yüksel tahsil yapmaları boş'19:03 - FETÖ'yü diri tutmaya çalışan 5 şüpheli tutuklandı18:55 - Bu sefer de virüs fırsatçıları türedi18:53 - Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14 gün kuralı 1
'KAPILARI AÇARIM'DERKEN ŞAKA YAPIYORUM SANDILAR 2
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 1
spor salonuna giden kadın 3
melek mosso 4
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
ayın enleri 2
dorian gray'in portresi 1
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 3
bırakmak 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı, AB projesi kapsamında 154 personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Rekabet Kurumu, 20 Rekabet Uzman Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam