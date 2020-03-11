DSÖ koronavirüsü küresel salgın ilan etti
|11 Mart 2020 19:35
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
İki hafta içinde, Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı.
Ghebreyesus, DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuştu.
Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulundu.
PANDEMİ NEDİR?
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
11 Mart 2020 20:11
|Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm
11 Mart 2020 18:53
|UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
11 Mart 2020 18:48
|Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
11 Mart 2020 18:46
|AB, Yunanistan'dan 'sığınmacılara şiddet iddialarını' soruşturmasını istedi
11 Mart 2020 16:32
|Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm
11 Mart 2020 15:41
|İran Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs önlemi
11 Mart 2020 14:54
|Ukrayna'nın başkenti Kiev korona virüs karantinasına alınacak
11 Mart 2020 14:11
|İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 354'e yükseldi
11 Mart 2020 14:04
|Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
11 Mart 2020 13:49