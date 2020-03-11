Başkent'te 'koronavirüs' önlemleri! İlk defa denenecek
|11 Mart 2020 19:43
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespitinin ardından ANKARAY İşletme Yönetim Merkezi'ndeki metrolarda iç ve dış temizlik çalışmalarını artırdı. Özellikle yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları ve havalandırma kapakları ile ortak alanlar solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yol açabilecek virüslere karşı dip köşe temizlenerek ilaçlandı. Öte yandan Ankara metrolarında, ilk kez buharla dezenfeksiyon yöntemi kullanıldı. Buharla dezenfeksiyon işleminin, kullanılan yerleri 1 ile 6 ay süre bakterilerden koruduğu belirtildi.
'BU YÖNTEMİN ETKİLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, ilk günden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Metrolarda bu kez farklı bir yöntem kullandıklarını kaydeden Aslan, "Biz daha önce püskürtme yöntemiyle temizlik işlemi yapıyorduk. Burada uyguladığımız kuru buhar yöntemiyle ise bütün yüzeyi kaplama ve daha uzun süre temizlik ve dezenfeksiyon yapmayı sağlıyoruz. Ayrıca, işlemden önce cihazla bakteri virüs yoğunluğunu ölçeceğiz, işlemden sonra tekrar ölçeceğiz ve duruma bakacağız. Biz bu yöntemin daha etkili olacağını düşünüyoruz. Biz rutin temizliklerimize her gün devam edeceğiz. Fakat bu denediğimiz buharla temizlik yöntemi olumlu olursa kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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