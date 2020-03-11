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Öğrenciler sorunlarını arabulucu akranlarıyla çözüyor

Gaziantep'te hayata geçirilen "Akran Arabuluculuğu Projesi" kapsamında pilot olarak seçilen okullarda liderlik ve sorun çözebilme kapasitesi olan öğrenciler, sınıflarındaki problemlerin giderilmesine katkı sağlıyor.
 11 Mart 2020 20:01
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Öğrenciler sorunlarını arabulucu akranlarıyla çözüyor

Gaziantep'te bir grup avukat, genç nesillere sorunlarıyla başa çıkabilme yeteneği kazandırabilmek amacıyla "Akran Arabuluculuğu Projesi"ni hayata geçirdi.

Bir grup avukat, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle görüşerek daha önce farklı illerde uygulamaya konulan ve sorunların çözümü noktasında büyük oranda başarı sağlanan akran arabuluculuğunu Gaziantep'e ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne taşıyabilmek için kolları sıvadı.

Bu kapsamda kentte 5 okul pilot olarak belirlendi. Bu eğitim kurumlarında üçgen şeklinde masanın bulunduğu özel odalar hazırlayan avukatlar, rehber öğretmen ve okul idarecileriyle de görüşerek liderlik vasfı taşıyan, sorun çözebilme kapasitesi olan arabulucu öğrencileri seçti.

Bu öğrencilere eğitim veren ekip, öğrencilerin akranlarıyla yaşadığı sorunları kendi aralarında çözmelerine imkan oluşturdu.

Arabulucu avukatlardan Selma Akyazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda uzlaşı kültürünü oluşturabilmek ve akran zorbalığını ortadan kaldıracak bir çalışma hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda konuyu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüklerini ve akran arabulucuğu projesini uygulamaya başladıklarını ifade eden Akyazıcı, "Çözüm Arabulucuk Merkezi olarak hayata geçirdiğimiz proje kapsamında özel ve devlet okullarından pilot okullar seçtik ve çalışmalara başladık." dedi.

Proje kapsamında Prof. Dr. Abbas Türnüklü'nün katılımıyla öncelikle öğretmenleri ve okul idarecilerini eğittiklerini, ardından da arabulucu olarak seçilen öğrencilerin eğitildiğini aktaran Akyazıcı, şöyle konuştu:

"Bir nevi seçimle belirlendi. Seçilen çocuklara da taraf tutmadan arkadaşları arasında uzlaşabileceklerini öğretmeye çalıştık. Bir masa etrafında konuşarak sorunları çözebileceklerini öğretmek istiyoruz. Sorun olduğunda çocuklar üçgen masa etrafında birbirlerine hissettiklerini anlatıp sorun çözmeyi hedefliyor."

"Bu proje bizim için çok önemli bir çözüm"

Çalışmaların yürütüldüğü okullardan Kıbrıs İlk ve Ortaokulunun müdürü Ökkeş Hançer, projenin önemine değinerek, çalışmayı duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getirdi.

Hançer, 700'ü Suriyeli olmak üzere toplam 3 bin öğrencinin olduğu okulda sorunları çözebilmenin zaman zaman sıkıntı yaratabildiğini, her problemin de öğretmen veya idareciye gelmesinin gün içerisinde zaman kaybına neden olduğunu aktardı.

Hançer, "Bu proje bizim için çok önemli bir çözüm. Öğretmenlerimizden sonra öğrencilerimiz eğitildi. Sonuçtan öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de memnun. Çünkü bu projeyle çocuklarımız kendi sorunlarını çözmeyi öğrenecek. Öte yandan da çocuklar sorun olduğunda mahkemeyle, tartışarak, vurarak kırarak değil konuşarak da sorunlarını çözebileceklerini öğrenecekler. Yani şu an yapılan proje çocuklarımızın gelecekteki yaşantılarına çok büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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