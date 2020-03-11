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Köpek merakı ev sattırdı! 10 ile 20 bin lira arasında satıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kasaplık yapan Tarkan Kaya, köpek merakı yüzünden apartmandaki evini satarak, bahçeli bir ev aldı. Evin bahçesine 4 ayrı barınak yapan Kaya, burada ürettiği Kars'ır yerli ırkı olan Anadolu çoban köpek yavrularını 10 ile 20 bin lira arasında meraklılarına satıyor.
 11 Mart 2020 20:06
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Köpek merakı ev sattırdı! 10 ile 20 bin lira arasında satıyor

KARS'ın Arpaçay ilçesinde kasaplık yapan Tarkan Kaya, köpek merakı yüzünden apartmandaki evini satarak, bahçeli bir ev aldı. Evin bahçesine 4 ayrı barınak yapan Kaya, burada ürettiği Kars'ır yerli ırkı olan Anadolu çoban köpek yavrularını 10 ile 20 bin lira arasında meraklılarına satıyor.

Arpaçay İlçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tarkan Kaya, köpek merak sebebiyle Kars merkezdeki apartman dairesini sattı. Satıştan elde ettiği parayla Arpaçay ilçesinde bahçeli bir ev alan Tarkan Kaya, köpekleri için 4 ayrı barınak yaptı. Başta Kars Anadolu Çoban Köpeği cinsi olmak üzere değişik türde köpek yetiştiren Tarkan Kaya, yem ihtiyacını da kasap dükkanındaki artıkları kullanarak karşılıyor. Evinin bahçesinde yetiştirdiği köpek yavrularını Türkiye'nin dört bir yanından gelen meraklılara satan Kaya, 'Berez' ismini verdiği köpeğiyle yakından ilgileniyor.

Kars Anadolu Çoban Köpeği cinsi olan 85 kilo ağırlığında ayağa kalktığında 1,5 metreyi geçen boyu olan Berez'e 30 bin lira üzerinde bir değer belirleyen Kaya, "Berez'i çok seviyorum bunu yedirmeden ben asla kendim yemek yemem. Rahat da etmem. İllaa ki bu köpek yiyecek sonra ben yemek yiyeceğim. Cinsi Kafkasa dayanan Kars Anadolu Çoban Köpeğidir. Kafkas ırkı kıllı olur ama bu da Kars'ımızın eski damarlarındandır. Şu anda bunların hatırı için hiçbir yere çıkamıyorum. Buraya gelip gitmem zor oluyordu. Bunlardan ayrı kalamadığım için evimi satıp bunların yanına geldim. Köpeklerimi özlediğim için Arpaçay ilçe merkezinde arsası olan bir ev satın aldım. Buraya da barınaklar yaptım. Böylelikle köpeklerime daha iyi bakabiliyorum" dedi.

Şu anda 2 erkek 3 dişi toplam 5 adet köpeğinin olduğunu, bunlardan yavru alıp üretim yaptığını ifade eden Tarkan Kaya, "Türkiye'nin birçok yerine yavru gönderiyoruz. Bu köpekler insana asla zarar vermezler. Ama tehlikeli bir durumu da her şekilde sezerler. Bunlar sürü köpeğidir. Koyunculuk, büyükbaş hayvancılık, dağ, bayırda oldukça başarılılar. Özellikle de yabani hayvanlar konusunda güzel bir güvencedirler. Bir çoban olmadığında bile bu köpek tek başına sürüyü korur. Bunlar bizim can yoldaşlarımızdır. Bunlar benim için çok şey ifade ediyor. İki günlük bir yol bile gitsem bu köpek beni asla satmaz ve bu yolda açlıktan öleceğini bilse bile peşimden gelir. Yani benim için çoğu insandan ileridir. Bu köpekler çok sadıktır" diye konuştu.

'BEREZ'İN OĞLU 'RAMO'

Tarkan Kaya, "Berez 25-30 bin TL civarında alıcı buldu. Ama ben bu fiyata satmadım. Yani Berez'in değeri benim için çok farklıdır. Bir araba bile verseler satmam. Berez'in oğlu Ramo'nın değeri ise 10 bin TL'dir. Şu anda yaşı küçük olduğu için kendini tam belli etmiyor. Allah nasip ederse seneye tam bir ağır siklet olacak. Kendim zaten kasap olduğum için bunlara tamamıyla et yediriyorum" dedi.

'ASİ'NİN YAVRULARI 10 BİN TL'DEN ALICI BULUYOR

Barınakta beslediği Asi isimli köpeğini yıllanmış şaraba benzeten Tarkan Kaya, 8 yaşındaki damızlık köpeğin doğurduğu her yavrunun fiyatının 10 bin liradan başladığını söyledi.

DHA
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