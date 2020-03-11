Cinsiyete göre meslek grupları belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, meslek gruplarıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl meslek gruplarıyla ile alakalı basına 32 bin 943 haber yansıdığı tespit edildi.

Geçen yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 172 bin haberin medyada yansıma bulduğu kaydedildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise kadın esnaf ve sanatkar sayısında büyük artış yaşandığı tespit edildi. Böylelikle kadınların en çok var olduğu meslek grupları; bakkal ile büfe işletmeciliği, lokantacılık ve kuaförlük olarak saptandı.

KADINLARLA ÖĞRETMENLİĞİ BAĞDAŞTIRIYORUZ

Ajans Press'in, IPSOS Cinsiyete Yönelik Global Tutumlar Araştırması verilerinden elde ettiği bilgilere göre, mesleklerin hangi cinsiyet ile ilişkilendirildiği açıklandı.

Böylelikle doktor, politikacı, bilim insanı ve inşaat işçisi gibi mesleklerin erkeklerle bağdaştırıldığı saptanırken, öğretmenlik mesleğinin daha çok kadınlarla bağdaştırıldığı kaydedildi. Araştırma 29 ülkeden 20 bini aşkın kişi ile görüşülerek elde edilirken, hane içinde görev dağılımlarını da ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre fatura ödemek, tamirat yapmak erkek işleri olarak görülürken, global olarak çamaşır yıkamanın kadın ile ilişkilendirildiği ifade edildi.