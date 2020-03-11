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Kolonya dükkanları önünde 'koronavirüs' kuyruğu

Ankara'da, koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyenler, kolonya dükkanlarına akın etti; yaklaşık 40 metrelik kuyruk oluştu.
 11 Mart 2020 20:34
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Kolonya dükkanları önünde 'koronavirüs' kuyruğu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından antibakteriyel dezenfeksiyon ürünlerinin satışında artış yaşandı.

Koronavirüse karşı önlem almak isteyen Ankaralılar, sabahın erken saatlerinden itibaren kolonya dükkanlarına akın etti. Ulus semtindeki tarihi binada bulunan kolonya dükkanına gelen vatandaşlar, getirdikleri pet şişeler ve dükkandaki şişelerle kolonya satın aldı. Dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluştu.

Yaklaşık yarım saat sırada beklediğini belirten Mehmet Yakup Aksoy, "Kolonya alkol içerdiği için virüsten korunacağımı düşünüyorum ve bu nedenle sıraya girdim" dedi.

İş yeri sorumlusu Murat Oraklı ise yoğunluğun yaklaşık 2 hafta önce başladığını belirterek, "Özellikle bu virüs dünyaya yayıldıktan sonra insanlar yoğun şekilde kolonya almaya başladı. Fakat bu yoğunluk 2 haftadır çok yüksek şekilde artmaya başladı. Dün yapılan açıklamanın ardından insanlar panik halde bugün buraya gelmeye başladı. Şu anda burada ne bulurlarsa alıyorlar. Dışarıda kuyruk yaklaşık 40 metreyi buldu" dedi.

DHA
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