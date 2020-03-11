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Hakkari'de keşfedilen bitki, Türkiye'ye de bir ilki yaşattı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde yetişen, 'Scilla' cinsinden yeni bir endemik bitki türü keşfetti. Yeni keşfedilen bitkiye 'Scilla Hakkariensis' adını veren Fırat'ın bu keşfi, 218 yıllık dergi grubu Adansonia'da da yayımlandı. Böylelikle ilk defa Türkiye'den bir makale, Adansonia'da yayımlanmış oldu.
 11 Mart 2020 21:01
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Hakkari'de keşfedilen bitki, Türkiye'ye de bir ilki yaşattı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yıllardır arazi çalışmaları yapan YYÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Fırat, 2012 yıllında, Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde yaptığı çalışmalar sonunda yeni bir bitki türü keşfetti. Sümbülgillerden bir bitki olan yeni bitkiye 'Scilla Hakkariensis' adını veren Fırat, bu bitkinin Mart ve Nisan aylarında çiçeklendiğini bildirdi. Çiçeğin ilk karlar eridiğinde açtığını bildiren Fırat, yöre halkının bu bitkiye 'Berfine' veya 'Berfin' dediklerini söyledi.

KÜLTÜRE ALINABİLECEK BİR SÜS BİTKİSİDİR

Nadir endemik bir tür olan bu bitkinin 700 ile bin metre yüksekliklerde çıktığını ve kayayı tercih eden beyaz çiçekli bir bitki olduğunu belirten Fırat, bu bitkinin herhangi bir tedavi amaçlı kullanılmadığını fakat ekolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu söyledi. Fırat, "Kültüre alınabilecek bir süs bitkisidir. Bu bitkinin yayını çıktıktan sonra yurt dışından onlarca meslektaşım ve doğa meraklısı beni arayarak bu bitkiyi nasıl görebileceklerini söylediler. Güvenlik nedenlerinden dolayı şuanda bizda o bölgeye gidemiyoruz. Bu bitkinin dünyada 93 tane yakın akrabası var. Türkiye'de de 16 tane türü vardı. Bunun 6 tanesi endemik. Bu bitkiyle birlikte 17 oldu" diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ BİR DERGİDE TÜRKİYE

Fırat, bitkiyi detaylı incelemeler sonucunda keşfettiğini, meslektaşı Ege Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Yıldırım ile birlikte yayına hazırlayıp bilim dünyasına tanıttıklarını anlattı. Makalenin Fransa'da yayın yapan dünyanın en eski dergi grubu olan 218 yıllık Adansonia'da yayımlandığını belirten Fırat, "Türkiye'de ilk defa bir makale Adansonia'da yayımlandı. Tarih boyunca herhangi bir bilim insanı bu dergi grubunda yayın yapamamış şimdiye kadar. Bu dergi 218 yıllık bir dergi. Bu dergi grubunun doğa bilimleri, doğa, zooloji, antropoloji ve botanik kısımları var. Botanik dergisi ara ara kesintiye uğramasına rağmen günümüzde halen devam ediyor. Çok prestijli bir dergide yayımlanması hem benim hem de ülkemiz için gurur vericidir. Ülkemize hayırlı olsun. Hakkari içinde önemli bir çalışmadır" dedi.
DHA
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