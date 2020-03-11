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Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: Keşkek

Afyonkarahisar'da taş fırında çömlekte pişirilen ve dövülerek içerisine manda kaymağı da ilave edilen coğrafi işaret tescilli keşkek, yapılışı zahmetli olsa da lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.
 11 Mart 2020 21:13
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Gastronomi şehrinin zahmetli lezzeti: Keşkek

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da taş fırında çömlekte pişirilen ve dövülerek içerisine manda kaymağı da ilave edilen coğrafi işaret tescilli keşkek, yapılışı zahmetli olsa da lezzetiyle ilgi görüyor.

Gaziantep ve Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzeti "Şuhut keşkeği", yapılışının zahmetli olmasının yanı sıra besleyici özelliği ve tadıyla dikkati çekiyor.

Şuhut Belediyesinin, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusuyla 2018'de coğrafi işaret tescili verilen keşkek, kentte yöresel metotlarda yıllardır taş fırınlarda pişiriliyor.

İlçede baba mesleğini sürdüren aşçı Ali Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı şehirlerde "düğün yemeği" olarak bilinen ve tencerede pişirilen keşkeğin bu yörede çömlekte pişirildiğini söyledi.

Altan, yemeğin hazırlanışı hakkında şu bilgileri verdi:

"Keşkeğin yapılışı sırasında çömleğin içerisine belirli ölçülerde buğdaydan yapılan göce, zıpkın (pöç), lola kemiği, et ve su koyarız. Hazırladığımız çömleği bir gün önce taş fırının içerisine yerleştiririz. Önceden yakılan fırınımızda, akşamdan koyduğumuz çömleğimiz 14 saat boyunca pişer. Ertesi gün sabah da çömleğimizi fırından çıkarırız. Daha sonra çömleğin içerisindeki zıpkın ve lola kemiklerini temizleyerek, 45 dakika da ağaç kaşık yardımıyla döveriz. Dolayısıyla çömlekte yapılan keşkeğin tadı da bir başkadır."

Kıvama gelen keşkek yemeğinin tereyağı ve salça sosu ilave edilerek sunulduğunu da belirten Ali Altan, "Keşkek, sonuçta damak tadı açısından farklı bir lezzet. İlçemizin olmazsa olmaz yemeğidir. Afyonkarahisar'da da çok sayıda restoran ve lokantada keşkek yapılıyor. Gastronomi için kente gelen herkese keşkek yemeğinin tadına bakmasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

"Saat 11.00'den sonra bulunmuyor"

Restoran işletmecisi Metin Pancar ise Afyonkarahisar'ın lezzeti keşkek yemeğinin içeriğini ve yapılışının zahmetini anlattı.

Keşkeğe lezzetini, içine katılan manda kaymağının verdiğini savunan Pancar, şöyle devam etti:

"Dışarıdan gelen müşterilerimiz keşkeğimizin tadının farklı olması dolayısıyla çok beğeniyor. Başka yörelerde keşkek, tavuklu, nohutsuz ve kimyon katılarak da yapılıyor ama bizim keşkeğimiz dana eti ve nohutlu oluyor. Kemiklerle güzel bir şekilde pişiyor ve içerisine ayrıca dövülme işlemi sırasında manda kaymağı konularak hazırlanıyor. Keşkek ülke genelinde her öğünde, şehrimizde ise kahvaltıda tüketiliyor. Afyonkarahisar'daki restoranlarda da keşkek her sabah saat 06.00 ile 11.00 arasında bulunabilir. Saat 11.00'den sonra bu lezzet bulunmaz."
Anadolu Ajansı
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