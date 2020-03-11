Torba teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, derneklerin, üyelerini mülki idare amirine bildirme zorunluluğu getiren düzenlemeyle ilgili, "Bu konuda rahatsız olmamamız gerekir. Açık, şeffaf olmamızda yarar var." dedi.

Elvan, TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin birinci bölüm üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Dövizli bireysel emeklilikle ilgili kaygılar olduğunu dile getiren Elvan, burada tavan limit uyguladıklarını söyledi.

Devletin ödeyeceği tavan limitin yıllık brüt asgari ücret olduğuna işaret eden Elvan, "Dolayısıyla avro ile bireysel emeklilik başvurusunda bulunulsa bile burada bir sınırımız var. Dolayısıyla o sınırı geçmemiz söz konusu değil." diye konuştu.

Derneklerin, üyelerini mülki idare amirine bildirme zorunluluğu getiren değişiklikle ilgili İçişleri Bakanlığının ciddi eleştiri ve şikayetlerle karşı karşıya kaldığını ifade eden Elvan, siyasi partilere üye olanların Cumhuriyet Başsavcılığına, sendikalara üye olanların bakanlığa bildirildiğini anımsattı. Elvan, "Bu konuda rahatsız olmamamız gerekir. Açık, şeffaf olmamızda yarar var." dedi.

Teklifin 3 maddesinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Gök, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.