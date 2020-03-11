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Malatya'da 'Fırtına' esti! İşte yeni lider

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrılarak liderliği Başakşehir'den aldı.
 11 Mart 2020 21:58
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Malatya'da 'Fırtına' esti! İşte yeni lider

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrılarak liderliği Başakşehir'den aldı.

Malatya'da oynanan maçta bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 10'da Novak, 30'da Jose Sosa ve 55'te Nwakaeme kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü Umut Bulut'tan geldi.

Bu sonuçla puanını 52'ye yükselten Trabzonspor, averaj farkıyla Başakşehir'in önünde liderliğe yükseldi.

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan 19. hafta erteleme maçının ilk yarısını bordo-mavili ekip, 2-1 önde tamamladı.

Memurlar.Net
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