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Veteriner Kayseri'de buldu! Tam 7.5 milyon yıllık

Veteriner Mustafa Çimen (42)'in geçen yıl Kayseri'de bulduğu fosil, 7.5 milyon yıl önce yaşayan bir file ait olduğu ortaya çıktı.
 11 Mart 2020 22:08
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Veteriner Kayseri'de buldu! Tam 7.5 milyon yıllık

Veteriner hekim Mustafa Çimen, geçen yıl Kasım ayında Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Çevril Mahallesi'nde büyükbaş hayvan muayenesinden dönerken yol üzerindeki yamaçta bir kısmı açığa çıkmış cisimleri fark etti. Daha önce de bölgede fosillerin bulunduğunu duyan veteriner Çimen, fosil olduğunu düşündüğü cisimlerin fotoğraflarını çekip, Uzman Antropolog Ömer Dağ ile paylaştı.

Dağ'ın bölgede yaptığı ilk incelemede bu cisimlerin, 7,5 milyon yıllık fosil olduğu belirlendi. Ardında fosiller özenle bulunduğu yerden çıkarılarak, Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı. Yapılan çalışmalar neticesinde fosilin file ait olduğu tespit edildi.

'FİLE AİT ALT VE ÜST ÇENE BULUNDU'

Fosili temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzman Antropolog Ömer Dağ, "Son bulunan fosiller bir vatandaşımızın ihbarı üzerine eski Çevril denilen mekanda gerçekleştirilen bir kazıdır. Oradan çıkan fosilleri Bilim Merkezimizin laboratuvarımıza getirdik. Bu fosili gördüğümüzde ilk başta ufacık uçları gözüküyordu. Bizi neyin beklediğini gerçekten bilmiyorduk. Bölgenin yapısı sert olduğu için ilk olarak kara toprağı kaldırmak için kepçe kullandık. Daha sonra biz burada file ait bir alt çene bulduk. 2 tane de üst çene olabileceğini düşündüğümüz defans dişini bulduk. Kayseri çok zengin bir coğrafya. Hakikaten çok güzel örnekler bulduk" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: BİLİM İNSANLARI GELİYOR

Fosillerin bulunması konusunda destek verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Daha önce Koramaz Vadisi'nde fosilleri görüyor ve buluyorduk; ancak daha sonraki süreçte Kızılırmak nehrimizin kenarına Yamula barajı bölgesinde bulunan fosillerle beraber gündem tamamen değişti. Çünkü burada bulunan fosiller fillerin atası olan mamutlardır. 7,5 milyon yıl önce yaşamış olan fosiller bilimsel olarak değerlendiriliyor. Başı bütün 3 metre büyüklüğündeki dişleri ile olan kafasının yanında 25 metreye kadar olan gövdeyi bulan fosiller şeklinde değerlendirilmesi sonucu yurt içi ve yurt dışından bu konularla ilgilenen bilim insanları Kayserimizi aşındırmaya başladılar" diye konuştu.

'DAHA FAZLA FOSİL BULMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Başkan Büyükkılıç, daha fazla fosil bulmayı ümit ettiklerini anlatarak "Bu bölge tropikal iklimin gündemde olduğu bir geçmişi çağrıştırıyor. Kayserimizin jeolojik yapısının alt tarafında denizlerin olduğu geçmişten beri bilinmektedir. Kayseri'de milyonlarca yıl önce tropikal ormanların ve çok farklı altyapısının olduğu yönünde değerlendirilmeler yapılmaktadır. Bütün bunları gündemimize taşıyacak ve Kayserimizin bu manada konuşulmasını sağlayacak çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.
DHA
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