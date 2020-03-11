Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
|11 Mart 2020 22:23
|Yazdır
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.
Ülkede virüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15 kişi daha artarak 48'e yükseldiğini belirtti.
Vaka sayısının 500'den fazla artarak 2 bin 281'e çıktığını ifade eden Veran, hastalardan 105'inin yoğun bakımda bulunduğu bilgisini paylaştı.
Veran, şimdiye kadar virüsün ülkenin tamamına yayılmadığına ve alarm seviyesinin hala 2'inci seviyesinde olduğuna dikkati çekti.
- Bazı kasabalarda 50'den fazla kişinin bir arada toplanması yasaklandı
Montpellier kentinin doğusundaki 16 kasabada virüsle mücadele kapsamında kreş ve okulların kapatılacağını aktaran Veran, bu kasabalarda aynı zamanda 50'den fazla kişinin bir arada toplanmasının yasaklandığını belirtti.
Yetkililer, ülkenin adalarından Korsika'da Kovid-19 nedeniyle okulların 29 Mart'a kadar kapatıldığını bildirdi.
Söz konusu rakamlarla "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka" olarak kayıtlara geçti.
Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha virüs nedeniyle öldüğünü ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, toplam vaka sayısının ise 458'e çıktığını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Slovakya'da Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
11 Mart 2020 23:16
|Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı da Kovid-19'a yakalandı
11 Mart 2020 21:26
|İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
11 Mart 2020 20:11
|DSÖ koronavirüsü küresel salgın ilan etti
11 Mart 2020 19:35
|Bulgaristan'da korona virüsten ilk ölüm
11 Mart 2020 18:53
|UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
11 Mart 2020 18:48
|Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı
11 Mart 2020 18:46
|AB, Yunanistan'dan 'sığınmacılara şiddet iddialarını' soruşturmasını istedi
11 Mart 2020 16:32
|Arnavutluk'ta korona virüs nedeniyle ilk ölüm
11 Mart 2020 15:41
|İran Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs önlemi
11 Mart 2020 14:54