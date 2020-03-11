MEB Personel Genel Müdürü: Böyle bir yazımız yok

Sosyal medyada bugün dolaşıma sokulan resmi bir yazıda, korona virüsten dolayı tüm okulların süresiz ve ücretsiz tatil edildiği belirtilmiştir.

Yazıda imza olarak Daire Başkanı Murat Taştekin ismi gösterilmiştir.

Tarih ve sayı da verilen resmi yazıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu bir açıklama yaptı. Aydoğdu, Bakanlığın bu şekilde bir yazısı olmadığını belirtti ve hukuki süreç başlatıldığını açıkladı

İŞTE HAMZA AYDOĞDU'NUN AÇIKLAMASI