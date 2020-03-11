MEB Personel Genel Müdürü: Böyle bir yazımız yok
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü, okulların tatil edildiğine yönelik olarak sosyal medya dolaşıma sokulan yazının sahte olduğunu ve hukuki sürecin başlatılacağını belirtti.
|11 Mart 2020 22:35
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Sosyal medyada bugün dolaşıma sokulan resmi bir yazıda, korona virüsten dolayı tüm okulların süresiz ve ücretsiz tatil edildiği belirtilmiştir.
Yazıda imza olarak Daire Başkanı Murat Taştekin ismi gösterilmiştir.
Tarih ve sayı da verilen resmi yazıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu bir açıklama yaptı. Aydoğdu, Bakanlığın bu şekilde bir yazısı olmadığını belirtti ve hukuki süreç başlatıldığını açıkladı
İŞTE HAMZA AYDOĞDU'NUN AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde bu isimli bir daire başkanı yoktur.Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) March 11, 2020
Yazı tamamen asılsızdır.
Hukuki süreçte başlatılmıştır. pic.twitter.com/QF8N5XMLOv
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