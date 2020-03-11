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Ali Babacan'ın partisi EYT ve KHK'lılara DEVA olabilecek mi?

Ali Babacan yeni partisi Demokrasi ve Atılım Partisi'nin tanıtım toplantısında parti programını da açıkladı. Akıllardaki ilk sorular yeni partinin KHK'lılar ve EYT'lilerin kitleselleşmiş sorunlarına çözüm önerip önermediği oldu
 11 Mart 2020 22:51
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Ali Babacan'ın partisi EYT ve KHK'lılara DEVA olabilecek mi?

Ali Babacan, 90 kişilik Kurucular Kurulu ile birlikte yeni partisi Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin tanıtım toplantısında parti programını da açıkladı.

Oldukça detaylı hazırlanmış olan parti programı içerisinde merakla beklenen konulardan biri de yeni partinin KHK'lıların ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT'liler) sorunlarının çözümüne yanıt verip veremeyeceği oldu.

DEVA Partisi'nin parti programında KHK'lılar için özel bir bölüm yer alırken EYT'liler ile ilgili ise herhangi bir çözüm önerisi yer almadı.

Ali Babacan, parti programını açıkladı

KHK'lılar için DEVA Partisi programında yer alan bölümde, "Suç ve cezalara ilişkin evrensel ilkelerin uygulanmasını sağlayacak, idarenin hiçbir şekilde suç ve suç kriteri ihdas etmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu çerçevede, Kararnameler yoluyla işlerini kaybetmiş ve yargı kararlarıyla suçsuz bulunmuş veya haklarında idari ve adli bir soruşturma bulunmayan kişilerin hak ve itibarlarının iadesi ile ilgili düzenlemeleri ivedilikle yapacağız" ifadeleri yer aldı.

DEVA Partisi programında EYT'lilerle ilgili herhangi bir bölüm bulunmazken emeklilik konusunda verilen taahhütler ise şunlar oldu:

"Başta çalışılan dönemlerdeki sosyal güvenlik mevzuat hükümleri esas alınarak hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizlikler olmak üzere sosyal güvenlik sistemini adalet, eşitlik ve finansal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirecek, sosyal güvenlik hakları açısından yaşanan adaletsiz ve farklı uygulamaları giderecek, emekli aylıklarını satın alma gücünü koruyacak şekilde arttıracağız.

Sigortalının çalıştığı süre arttıkça aylık bağlama oranın da arttığı yeni bir sisteme geçeceğiz. Böylece daha uzun süre çalışanın daha fazla emekli aylığı almasını sağlayarak daha uzun süre çalışmayı teşvik edeceğiz."
Memurlar.Net
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