1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 yaşındaki Bulut, yaşam savaşını kaybetti

İstanbul'da bisikletiyle yüksekten düşerek ağır yaralanan 13 yaşındaki Bulut Kabacı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.
 11 Mart 2020 23:06
Yazdır
13 yaşındaki Bulut, yaşam savaşını kaybetti

İstanbul'da bisikletiyle yüksekten düşerek ağır yaralanan 13 yaşındaki Bulut Kabacı 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan aslen Filyos beldesinden olan Kemal Kabacı'nın 13 yaşındaki oğlu Bulut Kabacı, bugün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Bulut Kabacı, geçen hafta İstanbul Avcılar sahilinde bulunan 'Bisiklet Akrobasi Tesisi'nde bisikletiyle yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede 1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Tüm müdahalelere rağmen Bulut Kabacı genç yaşında hayata tutunamadı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan sığınmacıları alıkoymaya devam ediyor
11 Mart 2020 22:46		 Sırt ağrısı diye gitti, böbreğinde 2,5 kilogram kitle çıktı
11 Mart 2020 21:17
Kolonya dükkanları önünde 'koronavirüs' kuyruğu
11 Mart 2020 20:34		 Köpek merakı ev sattırdı! 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
11 Mart 2020 20:06
Maske fiyatları 180 liraya çıktı!
11 Mart 2020 16:10		 Koronavirüse karşı 'kolonya ve alkol bazlı ıslak mendil' önerisi
11 Mart 2020 15:38
9 yıl önce yayınlanan filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle gündem oldu
11 Mart 2020 15:19		 Koronavirüs paniğinde, fizyolojik ve psikolojik bağışıklığınızı korumak için 13 başlıklı öneri
11 Mart 2020 14:20
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
11 Mart 2020 13:01		 'Koronavirüs sigara içenleri daha çok etkiliyor'
11 Mart 2020 13:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:16 - Slovakya'da Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi23:11 - AK Parti'li belediye meclis üyesi istifa etti23:06 - 13 yaşındaki Bulut, yaşam savaşını kaybetti23:01 - Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler22:56 - Dezenfektan talebi patladı, stoklar eridi22:51 - Ali Babacan'ın partisi EYT ve KHK'lılara DEVA olabilecek mi?22:46 - Yunanistan sığınmacıları alıkoymaya devam ediyor22:40 - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2'si uzman onbaşı, 3 ölü22:35 - MEB Personel Genel Müdürü: Böyle bir yazımız yok22:28 - TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği
22:23 - Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 48'e yükseldi22:18 - Dev operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi22:13 - İdlib'e 'ejder' sevkiyatı22:08 - Veteriner Kayseri'de buldu! Tam 7.5 milyon yıllık22:03 - 'Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik'21:58 - Malatya'da 'Fırtına' esti! İşte yeni lider21:53 - YÖK'ün 'koronavirüs' toplantısı sona erdi21:48 - İstanbul Milli Eğitim'den 'Materyal Tasarımı Kursu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ziya Selçuk'tan okulların tatiliyle ilgili yeni açıklama
Koronavirüslü hasta hangi ilde?
Bakan Koca: Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi
Erzurum'da okullar yarın tatil edildi
Erdoğan'dan, koronavirüslü vatandaş için ilk açıklama
Sağlık Bakanı'ndan virüs yazın etkisini yitirecek mi sorusuna cevap
Koronavirüsü yenen İranlı vekilden 3 tavsiye
Bilim Kurulu üyesi, riskli yaş grubunu açıkladı
Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?
İYİ Parti'den istifa eden vekil, Ak Parti'ye geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahsin hasoğlu 3
geceye bir şiir bırak 2
mert hakan yandaş 1
manisa tarzanı 1
bütçe hakkı 2
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
hain kostok 1
Contagion 1
11 mart 2020 bilim kurulu toplantısı 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı, AB projesi kapsamında 154 personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Rekabet Kurumu, 20 Rekabet Uzman Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam