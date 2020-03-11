AK Parti'li belediye meclis üyesi istifa etti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Dursun Kocabaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
|11 Mart 2020 23:11
|Yazdır
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Dursun Kocabaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Meclis üyesi Kocabaş yaptığı açıklamada, "2009 yılında katılmış olduğum AK Parti'den 10 Mart 2020 tarihi itibariyle kendi isteğim doğrultusunda istifa ederek, belediye meclis üyeliğine bağımsız olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ali Babacan'ın partisi EYT ve KHK'lılara DEVA olabilecek mi?
11 Mart 2020 22:51
|İdlib'e 'ejder' sevkiyatı
11 Mart 2020 22:13
|Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
11 Mart 2020 21:43
|Torba teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi
11 Mart 2020 21:37
|'Kütahya'da koronavirüs tespit edildi' iddiasına yalanlama
11 Mart 2020 21:31
|Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?
11 Mart 2020 17:32
|Ticaret Bakanı: Gıda fiyatında fırsatçılık yapanlar var
11 Mart 2020 17:26
|CHP, korona virüs komisyonu kuracak
11 Mart 2020 16:45
|Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz
11 Mart 2020 16:28
|Milletvekilinin öpüşme isyanı
11 Mart 2020 16:05