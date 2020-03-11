Kağızman Kaymakamlığı koronavirüs iddiasını yalanladı
|11 Mart 2020 23:21
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Kağızman İlçe Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğüne dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
Kars Kağızman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede Kovid-19'a rastlanıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan bilgilerin halk arasında yayıldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kağızman'da halkımız arasında 11.03.2020 tarihinde Kağızman Devlet Hastanesinde koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğüne dair asılsız söylemler yayılmıştır. Belirtilen tarihte ve öncesinde böyle bir vaka görülmemiştir. Bu tarz vakaların görülmesi halinde resmi makamlar tarafından gerekli açıklamalar yapılarak halkımız bilgilendirilecektir. Korku ve paniğe sebep olan bu asılsız iddialara halkımızın inanmaması gerektiği düşünülerek basın açıklaması yapılması ihtiyacı duyulmuştur."
Öte yandan, Kağızman Belediyesince de anons yapılarak böyle bir vakanın görülmediği ve bu yöndeki söylemlerin asılsız olduğu konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.
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