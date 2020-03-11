1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

F-35 savaş uçağında, 883 tasarım hatası tespit edildi

Beşinci nesil savaş uçağı F-35'teki tasarım hatalarının 448'i konusunda, F-35 ofisiyle üretici şirketler arasında "anlaşmazlıklar" yaşandığı belirtildi- Hataların 162'sine yönelik herhangi bir düzeltme planı bulunmadığı kaydedildi
 11 Mart 2020 23:27
Yazdır
F-35 savaş uçağında, 883 tasarım hatası tespit edildi

ABD'de Müşterek Taaruz Uçağı (F-35) Program Ofisinin şubatta hazırladığı rapor, F-35 uçağında 883 tasarım hatası tespit edildiğini ve bunların önemli bir kısmına ilişkin üretici firmalarla F-35 ofisi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu ortaya koydu.

Beşinci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve zaman zaman "dünyadaki en güçlü savaş uçağı" olarak anılan F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor.

"Project on Government Oversight" adlı sivil toplum kuruluşunca (STK) ele geçirilen 28 Şubat tarihli "Müşterek Taaruz Uçağı Program Ofisi Arıza Raporu"nda, halihazırda uçakta 883 tasarım hatasının bulunduğu bildirildi.

Raporda, 448 arızanın halen "devam ettiği" ve bu konuda F-35 ofisiyle şirketler arasında "anlaşmazlık olduğu" belirtildi. Bu kategoriye, uçağı kullanan pilotların tespit ettiği ancak başta Lockheed Martin olmak üzere, uçağı tasarlayıp inşa eden müteahhit şirketlerin arıza olarak görmediği tasarım hataları giriyor.

Lockheed Martin'in söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, F-35 ofisine uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi için proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor.

Raporda, uçakta tespit edilen 162 hataya ilişkin ise arızaların devam ettiği ve "düzeltme planı olmadığı" belirtiliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin, ellerinde yapacak bir şey bulunmadığı anlamına geliyor.

- 273 tasarım hatasının çözümü için fon bekleniyor

Raporda, F-35 mühendislerinin tespit edilmiş 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini beklediği ifade edildi.

Ayrıca, 273 tasarım hatasına da çözümler bulunduğu vurgulanan raporda, bunların düzeltilmesine başlanması için hem ek fon sağlanması hem de daha çok test yapılması için bekletildiği belirtildi.

- F-35 uçağı, son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor

Kasım'da ABD Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisinin F-35'e ilişkin raporunda, 873 hata tespit edildiği ve bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti.

20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35 uçağı, son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya ve Ay'ın 'oksijen ikizleri' olmadığı ortaya çıktı
11 Mart 2020 20:29		 Türksat, Satellite 2020 Fuarı'nda boy gösterecek
09 Mart 2020 12:30
Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek
08 Mart 2020 16:51		 Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı
08 Mart 2020 09:26
Uzay yarışında yörüngeye girdik
08 Mart 2020 09:01		 Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı
07 Mart 2020 18:28
İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası oluyor
07 Mart 2020 15:04		 Bahar Kalkanı Harekatı'na yerli ve milli silah damgası
06 Mart 2020 20:19
Yerli üretim roket Bahar Kalkanı'nda hedefleri imha ediyor
05 Mart 2020 16:43		 İkinci el telefona 'tramer' geliyor
04 Mart 2020 23:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:42 - Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi00:14 - İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak00:10 - ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi00:05 - Bakan ziyaretinde gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile verilen disiplin cezasına red00:04 - 12 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak23:46 - Koronavirüse karşı okullar dezenfekte edildi23:40 - Mehmetçik ekmeğini Suriyelilerle paylaşıyor23:33 - Bilim Kurulu üyesi okulların neden tatil edilmediğini açıkladı23:27 - F-35 savaş uçağında, 883 tasarım hatası tespit edildi
23:21 - Kağızman Kaymakamlığı koronavirüs iddiasını yalanladı23:16 - Slovakya'da Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi23:11 - AK Parti'li belediye meclis üyesi istifa etti23:06 - 13 yaşındaki Bulut, yaşam savaşını kaybetti23:01 - Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler22:56 - Dezenfektan talebi patladı, stoklar eridi22:51 - Ali Babacan'ın partisi EYT ve KHK'lılara DEVA olabilecek mi?22:46 - Yunanistan sığınmacıları alıkoymaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi
Bakan ziyaretinde gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile verilen disiplin cezasına red
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak
12 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Contagion 1
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 3
okulların tatil edilmesi 4
kadınlar günü mesajları 1
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 2
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 3
hain kostok 1
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 3
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam