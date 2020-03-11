Bilim Kurulu üyesi okulların neden tatil edilmediğini açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada "İki şekilde düşünmek lazım. Kapatılabilirdi ama çocukların eğitiminin devam etmesi de çok önemli.

İkinci bir vaka olursa, ya da yurt dışından gelenler fazla, o zaman okul tatili, kalabalık alan gibi konular yeniden gündeme gelir. Eğer bu çocuklar anneanne ve dedelerinin yanına gideceklerse risk oluşturacaklar mı? Ya da biz okulları kapatırsak çocuklar alışveriş merkezlerine mi gidecekler.

Verileri biraz daha takip etmemiz, dışarıdaki riski biraz daha takip etmemiz gerekiyor. İtalya'da vakalar rekor seviyede.

Yarın da olabilir bir hafta sonra da olabilir. Riskin ne kadar büyüdüğüne bakmamız lazım. Okullar tatil edilmeyecek kararı bugüne özgü bir karar" dedi.