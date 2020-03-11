1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse karşı okullar dezenfekte edildi

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.
 11 Mart 2020 23:46
Yazdır
Koronavirüse karşı okullar dezenfekte edildi

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Tokat'ta da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı. İl merkezinde eş zamanlı olarak Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu, Gaziosmanpaşa Lisesi ile İbn-i Kemal İlkokulunda öğrencilerin ders saati çıkışında ilaçlama yapıldı. Özel kıyafetli ekipler özel hazırlanan solüsyonu sınıflarda öğrencilerin ellerini temas ettiği yerlere sıktı. Ayrıca bez yardımı ile masa ve sıralar, kapı kolları ile cam kenarları temizlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Yayar, Tokat Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından üretilen dezenfektanla ilaçlanma çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Çin'de başlayan ve bütün dünyayı saran korona virüsünün etkilerini en aza indirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde okullarımızda öğrencilerin elinin değdiği her yeri daha duyarlı ve sağlıklı olması için dezenfekte çalışması yapıyoruz. Sınıflarda sıralar, masalar, pencere kulpları, yemekhaneler, kantinler, koridorlar, tuvaletlerin periyodik olarak temizlikleri yapılarak öğrencilerimizin sağlıklı güvenli bir şekilde okulda bulunmaları sağlıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler sorunlarını arabulucu akranlarıyla çözüyor
11 Mart 2020 20:01		 Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir
11 Mart 2020 17:36
Özel okullardan korona virüs kararı
11 Mart 2020 16:21		 Kazada ölen öğretmenin okulunda yas
11 Mart 2020 12:25
Azimli öğretmen, dislektik öğrencisine doğru yöntemle okuma yazma öğretti
11 Mart 2020 11:18		 Okul bahçesinde sondaj yaparak eğitim alıyorlar
10 Mart 2020 20:41
Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor
10 Mart 2020 19:36		 Resim öğretmeninden büyük fedakarlık
10 Mart 2020 08:07
Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı
08 Mart 2020 12:04		 Fabrika gibi okul, öğrenciler öğrenirken para kazanıyor
08 Mart 2020 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:42 - Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi00:14 - İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak00:10 - ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi00:05 - Bakan ziyaretinde gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile verilen disiplin cezasına red00:04 - 12 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak23:46 - Koronavirüse karşı okullar dezenfekte edildi23:40 - Mehmetçik ekmeğini Suriyelilerle paylaşıyor23:33 - Bilim Kurulu üyesi okulların neden tatil edilmediğini açıkladı23:27 - F-35 savaş uçağında, 883 tasarım hatası tespit edildi
23:21 - Kağızman Kaymakamlığı koronavirüs iddiasını yalanladı23:16 - Slovakya'da Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi23:11 - AK Parti'li belediye meclis üyesi istifa etti23:06 - 13 yaşındaki Bulut, yaşam savaşını kaybetti23:01 - Ece Üner'den fırsatçılara ders gibi sözler22:56 - Dezenfektan talebi patladı, stoklar eridi22:51 - Ali Babacan'ın partisi EYT ve KHK'lılara DEVA olabilecek mi?22:46 - Yunanistan sığınmacıları alıkoymaya devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi
Bakan ziyaretinde gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile verilen disiplin cezasına red
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak
12 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınlar günü mesajları 1
dedikodu 3
ense ağrısı 4
defteri kapatmak 1
italya'da 3 nisana kadar tüm spor müsabakalarının ertelenmesi 1
11 mart 2020 bilim kurulu toplantısı 1
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 2
14 gün kuralı 2
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 3
trendyol'un makarnayı 16 liraya satması 3
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı, AB projesi kapsamında 154 personel alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Teknik Eleman Alım İlanı
Rekabet Kurumu, 20 Rekabet Uzman Yardımcısı alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Lüleburgaz Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Hakkari Öğretmenevi 10 İşçi Alacak
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam