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ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.
 12 Mart 2020 00:10
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ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan kornavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.

Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.
Memurlar.Net
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