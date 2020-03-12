ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi
ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.
|12 Mart 2020 00:10
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ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla "acil durum" ilan edildi.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, yaptığı basın toplantısında, bölgede artan kornavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle acil durum ilan ettiklerini duyurdu.
Başkent Washington'da şu ana kadar 4 vaka tespit edilirken, bölgenin çevresinde yer alan Maryland ve Virginia eyaletlerinde 9'ar vaka bulunduğu bildirildi.
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