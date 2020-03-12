İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak
İtalya Başbakanı, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.
|12 Mart 2020 00:14
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi
12 Mart 2020 00:10
|12 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Mart 2020 00:04
|Kağızman Kaymakamlığı koronavirüs iddiasını yalanladı
11 Mart 2020 23:21
|AK Parti'li belediye meclis üyesi istifa etti
11 Mart 2020 23:11
|Ali Babacan'ın partisi EYT ve KHK'lılara DEVA olabilecek mi?
11 Mart 2020 22:51
|İdlib'e 'ejder' sevkiyatı
11 Mart 2020 22:13
|Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
11 Mart 2020 21:43
|Torba teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi
11 Mart 2020 21:37
|'Kütahya'da koronavirüs tespit edildi' iddiasına yalanlama
11 Mart 2020 21:31
|Bilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?
11 Mart 2020 17:32