Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşleri Hakkında Yönetmelik

BAKAN KOCA: 14 KURALINI HATIRLATMAK İSTİYORUM Bakan Koca:"14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım"-"Bu virüs yurt dışı kaynaklı. Bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz ve yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Kurulun da önerisiyle vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Bu yüzden sorun küresel, mücadele ulusal diyorum. Çözüm basit. Hiçbir vatandaşımız zorunlu olmadıkça yurt dışına gitmesin. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da dışarı çıkmamaya çalışsın"-"14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım"-“Yaz döneminde virüsün etkisinin azalacağı bilim kurulunun da ön görüsü.”