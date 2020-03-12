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Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşleri Hakkında Yönetmelik

Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik.
 12 Mart 2020 02:41
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Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşleri Hakkında Yönetmelik

12 Mart 2020 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 31066

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Diyanet İşleri Başkanlığından:

HAC VE UMRE SEYAHATLERİ İLE İLGİLİ İŞLERİN DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğü" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan" ibaresi "Diyanet İşleri Başkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkam yürütür.
Memurlar.Net
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