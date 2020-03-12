Trump koronavirüs nedeniyle AB ülkelerine kapıyı kapattı

Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

Donald Trump'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar:

*Cuma gününden itibaren AB'den ABD'ye 30 gün için bütün seyahatleri yasaklıyoruz. (İngiltere hariç)

*Virüsle mücadelede sağlık sigortasında bürokrasiyi azalttık.

*Virüs taşıyan insanların için kongreden yardım talep edeceğim.

*Başka hiçbir ülke bizden daha iyi hazırlanmış değil. Dünyanın en iyi doktorları bizdedir.

Avrupa'ya kapılar 30 gün kapalı

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını,İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

AB tedbir almakta başarısız oldu

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.

İstisnalar olacak

Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere muaf tutulacak

Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti.

Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

Yaşlı Amerikalılar dikkatli olmalı

Dünya Sağlık Örgütünün bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınını "pandemi" ilan ettiğine dikkati çeken Trump, "Müttefiklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Federal hükümetin ve özel sektörün tüm gücünü Amerikan halkını korumak için seferber ediyoruz."ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınına yönelik birçok erken tedbir aldıklarını bu nedenle de şu anda Avrupa'ya kıyasla daha az vaka olduğunu belirten Trump, şu açıklamalarda bulundu:

"Amerikanların çoğunluğu için risk çok çok düşük. Genç ve sağlıklı insanlar, kendilerine virüs bulaşırsa hızlı bir iyileşme bekleyebilir. En büyük risk, sağlık sorunu olan yaşlı insanlar için. Bu nüfus çok çok dikkatli olmalı. Bakım evlerine tüm zaruri olmayan ziyaretleri askıya almalarını tavsiye ediyoruz. Genel olarak yaşlı Amerikalılar, kalabalık alanlara gerekli olmadıkça girmemeli."

Pandemi ne demek? Hangi hastalıklar pandemiktir?

Büyük katılımlı etkinlikler ve okullarla ilgili de gerekli mercilerle görüştüklerinin altını çizen Trump, "Bugünkü küçük bir eylem, yarın virüsün yayılmasının önüne geçecektir. Her toplum farklı risklerle karşı karşıya. Lütfen verilen tavsiyelere uyun." uyarısında bulundu.

Virüse karşı şu anda ekonomik, sağlık sistemi ve doktorlar bakımından avantajlı konumda olduklarını vurgulayan Trump, "Artık siyaseti bir kenara koyup, particiliği bırakıp tek millet, tek aile olarak birleşme zamanı." çağrısını yaptı.

Trump ekonomik önlemleri de açıkladı

Hafta başında sağlık sigortası sektörünün liderleriyle bir araya geldiğini hatırlatan Trump, söz konusu sektörün Kovid-19 tedavileri için tüm sigorta primlerinden feragat etmeyi ve sigorta kapsamını genişlemeyi kabul ettiklerini aktardı.

Trump, antiviral tedavileri rekor sürede gerçekleştirebilmek için bürokraside azalmaya gideceklerini belirterek, geçen hafta imzaladığı 8,3 milyar dolarlık fonla Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleriyle diğer kamu kurumlarının virüsle mücadelesine yardımcı olunacağını, aşı, tedavi ve tıbbi malzeme tedariğinin destekleneceğini bildirdi.

Kovid-19'dan etkilenen çalışan Amerikalıların finansal zorluklardan korkmadan evde kalabilmeleri için mali önlemlerin de alınacağına işaret eden Trump, virüs nedeniyle karantinaya alınan veya virüsten etkilenenlere refakat eden çalışanların bu kapsamda olacağını dile getirdi.