Yunanistan gizli işkence merkezleri kurdu

Yunan hükümetinin, Avrupa'ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye'ye geri gönderdiği iddia edildi. New York Times'ta (NYT) yer alan "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:' Hayvanlar gibiyiz'" başlıklı araştırma haberde, Yunanistan'da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi. YUNANİSTAN'IN KUZEYDOĞUSUNDA Sığınmacılarla yapılan mülakatlara da yer verilen haberde, Yunanlıların sığınmacı mültecileri yakalayarak üzerlerindeki elbiseler dahil bütün varlıklarını gasbettiği, dövdüğü ve hiç bir hukuki işlem yapmadan Türkiye'ye geri gönderdiği kaydedildi. Haberde, NYT'nin yerinde raporlama ve uydu görüntülerinin adli analizi sonucunda Yunanistan'ın kuzeydoğusunda böyle gizli bir merkezin varlığını doğruladığının altı çizildi. ZALİMANE VE İNSANLIK DIŞI Kendisine alanın şemaları ve gizli merkezin detayları sunulan eski BM insan hakları özel raportörü Francois Crepeau, ilgili merkezin göçmenlerin sığınma talebi haklarının ve Avrupa Birliği hukukunun "zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele" ile ihlal edildiğini temsil ettiğini vurguladı. Yunan askeri sığınmacılara sapanla taş attı Yunan askerleri, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedeki sığınmacılara sapanla taş atarak müdahale etti. Müdahalelerde yaralanan sığınmacılar, sağlık müdürlüğünün sahra çadırlarında tedavi ediliyor. Sığınmacıların, tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor. İsviçre araştırma grubu Respond tarafından da söz konusu yargısız merkezin varlığının teyid edildiğinin altı çizilen haberde, ayrıca Yunan güçlerinin Ege Denizi'nde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sığınmacı botlarına tehlikeli bir şekilde şiddet ve tacizde bulunduğuna değinildi. 22 YAŞINDAKİ YARUB'U ÖLDÜRDÜLER NYT, Yunan hükümetinin 'yalan haber' diye reddettiği, 22 yaşındaki Muhammed Yarub'un sınırda Yunan güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğünü de olay yerindeki video verileri ve adli incelemeler sonucunda teyid ettiklerini kaydetti. Yunan elçi bakanlığa çağrıldı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi Diamessis'ten, Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

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