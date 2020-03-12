Yunanistan gizli işkence merkezleri kurdu
Yunanistan, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri alıkoyduğu gizli sorgu merkezleri kurdu. Burada bir süre alıkoyulan mültecilerle konuşan New York Times, gizli merkezin ülkenin kuzeydoğusunda bulunduğunu yazdı. BM'nin eski İnsan Hakları Raportörü Francois Crepeau, merkez için "zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı" yorumunu yaptı.
|12 Mart 2020 07:20
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