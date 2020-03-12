Okul tatili için son söz Erdoğan'da
|12 Mart 2020 07:00
|Yazdır
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı açıklandı. Ancak toplantı sonrası kameraların karşısında Selçuk yoktu. Okulların durumuyla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, okulların tatil olması konusunun kurulda gündeme alınmadığını, daha sonra konuşulacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Külliye'de bugün yapılacak görüşmede okulların tatil olması konusu etraflıca konuşulacak. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Toplantıya Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyelerinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Bilim Kurulunun bazı üyeleri de katılacak. Toplantıda okullarda ve üniversitelerde alınacak tedbirler, maske ve benzeri ekipmanlarda giderek artan fiyat artışları, firmalara yönelik denetimler masaya yatırılacak.
Mahmut ÖzayBilim Kurulu'nda okulların tatil edilmesi gündeme geldi mi?
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşleri Hakkında Yönetmelik
12 Mart 2020 02:41
|Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Mart 2020 02:36
|Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Yayımlandı
12 Mart 2020 02:34
|İtalya'da Kovid-19 nedeniyle tüm ticari faaliyetler durdurulacak
12 Mart 2020 00:14
|ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi
12 Mart 2020 00:10
|12 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Mart 2020 00:04
|Kağızman Kaymakamlığı koronavirüs iddiasını yalanladı
11 Mart 2020 23:21
|AK Parti'li belediye meclis üyesi istifa etti
11 Mart 2020 23:11
|Ali Babacan'ın partisi EYT ve KHK'lılara DEVA olabilecek mi?
11 Mart 2020 22:51
|İdlib'e 'ejder' sevkiyatı
11 Mart 2020 22:13