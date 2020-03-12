Ahlaki çöküntü virüsten beter

Virüs paniği öncesinde tanesi 15 lira olan ve sağlık personelinin kullandığı maskeler, bugün 200 liraya kadar fırlamış durumda. Kolonya fiyatında 5 kat, dezenfektanlarda 10 katlık fiyat artışları söz konusu.

Dün ise ilk vaka açıklandı ve olanlar oldu. Marketlerde makarna, pirinç, un rafları deyim yerindeyse talan edildi. Gıda perakendecileri "Hiçbir sıkıntı yok, ürün tedariki artarak devam edecek, panik gereksiz" açıklaması yaptı ama nafile. Her sıkıntıda olduğu gibi yine marketlere koştu insanlar. Bunu fırsat bilen fırsatçılar da anlık olarak harekete geçti. Daha geçen hafta toptan olarak alındığında kilosu 1 liraya gelen makarnalara göz attım. Beş adet 500 gramlık paket halinde Ankara makarnasının fiyatı 24,50 TL'ye çıkmış. Yani 1 kilogram makarna neredeyse 10 lirayı bulmuş. Başka bir marka, Barilla... 500 gramlık paketi 18,50 TL. Yani kilosu 36 lira. Bir başka marka Filiz. e-Ticaret sitesinde 9 lira fiyat taşıyor. Asıl ilginç olanı 69,90 liradan düşürüldüğüne dair ibare var. Yani önceden 69,90 TL'den satılıyormuş da, yüzde 70 indirim yapmış gibi gösteriliyor. Pirinç fiyatını görünce inanmak istemedim. Kilosuna 25 lira yazanlar var. Peki un? Onun da 2 kilogramlık fiyatı 5-8 lira arasındaydı yine geçen hafta. Bugün 18 lira.

Evet virüs var, gerekli tedbir alınmadığında çok da tehlikeli. Bazı yaş ve risk gruplarında ölüme sebep olabiliyor ama asıl tehlike ahlaki çöküntüde. Avrupa'nın bazı ülkelerinde panik sebebiyle gıda rafları boşalmıştı evet ama fiyatlar artmamıştı. Gelin görün ki, ülkemizde daha dün açıklanan vakanın ardından özellikle gıdada ahlaksızca fiyat artışları söz konusu.

CANAN ERASLAN