İsrail koronavirüs için aşı geliştirdi iddiası
İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini bildirildi. Haaretz gazetesi, İsrail'deki bir araştırma merkezinin yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağını iddia etti
|12 Mart 2020 07:39
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Gazetenin haberinde, Ness Ziona kentindeki İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsündeki araştırmacıların Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
İsrail Sağlık Bakanlığından isimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberde, uzmanların virüsün biyolojik mekanizmasını anlamada "önemli bir mesafe" katettiği ve Kovid-19'a karşı bir aşı geliştirdiklerini "birkaç gün" içinde kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.
Söz konusu aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanıma hazır olabileceği, bu durumun da aylarca sürebileceği iddialarına yer verildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede 97 kişide Kovid-19 vakasına rastlandığını duyurmuştu.
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