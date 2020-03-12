Hint Denizi'nde işlenen cinayette sanık Türkiye'de yargılanacak

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı 'M/V İnce Karadeniz' isimli dökme yük gemisinde 20 Aralık 2019'da, makine yağcısı Ergin Aktaş, kaptan Bora Ekşi'yi öldürmüş, 4 mürettebatı yaralamıştı. İnce Denizcilik'e ait geminin ikinci kaptan yönetimindeki personeli, Sri Lanka'nın Kolombo kentinde katil zanlısını ve kaptanın cansız bedenini yetkililere teslim etmişti.

Büyükelçi takip etti

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Gemi mürettebatının yangın tüpüyle etkisiz hale getirdiği katil zanlısı Ergin Aktaş, Sri Lanka'da konulduğu cezaevinden Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar'ın yakından takip ettiği süreç sonunda Sri Lanka'nın katil zanlısını Türkiye'ye göndermek istediği öğrenildi. Ergin Aktaş'ın Türkiye'ye getirilerek yargılanacağı bildirildi. İki ülke arasında 'suçluların iadesi anlaşması' olmamasına rağmen Sri Lanka'nın isteği üzerine başkent Colombo'ya giden cinayet masası dedektifleri, katil zanlısını İstanbul'a getirecek.

İstanbul polisi getirecek

Katil zanlısı Ergin Aktaş'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu yargılanacağı öğrenildi. 'M/V İnce Karadeniz' gemisinde inceleme yapan cinayet masası polisleri ve olay yeri inceleme ekibinin buldukları delilleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası'na bağlı 3 polis memurunun Sri Lanka'ya gittiği ve Aktaş'ı iki güne kadar İstanbul'a getireceği öğrenildi. Ailenin avukatı Çağlar Coşkunsu, katil zanlısı hakkında yakalama kararı olduğunu ve Türkiye getirildiğinde tutuklu yargılanmasını beklediklerini söyledi. Coşkunsu, Bora kaptanın ailesinin acısının hiç dinmediğini de kaydetti.