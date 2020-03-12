Mülteciler: Sınırı geçinceye kadar buradayız

Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için umutlu bekleyişi 13'üncü gününe girdi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesi girişinde toplanan göçmenlerin bir kısmı tampon bölgede beklerken, bir kısmı da Avrupa'ya geçmek için sınır köylerine gitmeye devam ediyor. Yağan yağmurla birlikte koşullar ağırlaşırken, çocukların rahatsızlanmaya başladığı öğrenildi.

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Avrupa hayaliyle yola çıkan göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgedeki umutlu bekleyişi devam ediyor. Soğuk havaya bir de önceki gün akşam saatlerinde başlayan yağmurun eklenmesi ise göçmenleri zorluyor. Yağmurdan korunmak için kendi imkanlarıyla çadır yapan göçmenler, koşulların giderek kötüleştiğini ve çocukların hastalanmaya başladığını söylüyor.

'Koşullar kötüleşti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi girişinde toplanan göçmenler, buradan kalkan otobüslerle ya İstanbul'a geri dönüyor ya da Avrupa'ya geçebilmek için sınır köylerine gidiyor.

Yağmur ve soğuktan dolayı koşulların giderek kötüleştiğini söyleyen Ali Al Ahmed, "Suriyeliyim. Buraya Mardin'den geldim. Eşim ve çocuklarımla birlikte tampon bölgede kalıyoruz. Kendi imkanlarımızla yaptığımız bir çadırda 4 kişi günlerdir kalıyoruz. Özellikle dün akşam çok soğuktu. Bir de yağmur yağınca çok kötü oldu. Çocuklar çok üşüdü. Hasta olmaya başladılar" derken Sait Casım da, "Tampon bölgede çok fazla insan var. Hava soğuk. Yağmur da yağmaya başladı. Artık insanlar hasta olmaya başladılar. Yunanistan kapıları açsın, biz de Avrupa'ya gidelim" dedi.

'Şimdilik dönüyoruz'

Öte yandan Edirne'nin Uzunköprü ilçesi girişinde toplanan göçmenler, buradan otobüslerle geldikleri illere gitmek için İstanbul'a ya da Yunanistan'a geçebilmek için Meriç Nehri'ne kıyısı olan köylere gidiyor. İstanbul'a döneceğini söyleyen İrfan Arvan, "Sınırı geçmeye çalıştık fakat olmadı, çocuklarla birlikte perişan olduk. Burada dışarıda kalıyoruz hava çok soğuk yağmurda yağıyor. Kapılar açılırsa tekrar geleceğiz fakat şimdilik İstanbul'a dönüyoruz" diye konuştu.

'Zamanı gelince yüzerek geçeceğiz'

Meriç üzerinden sınırı geçmek isteyen bazı göçmenler ise Uzunköprü girişindeki noktadan sınır bulunan Saçlımüsellim Köyü'ne geldi. Meriç Nehri kenarında bekleyen bir grup göçmen nehri geçmek için uygun zamanı beklediğini belirtiyor.

Uygun bir zamanda Meriç'ten yüzerek Yunanistan'a geçeceğini söyleyen Eyüp Abolis, "Yunan tarafına daha önce 2 kere geçtim. Yunan askerleri yakalayıp paramı ve eşyalarımı aldıktan sonra geri gönderdiler. 7 arkadaşız. Nehir kenarında bekliyoruz. Uygun zaman bulunca yüzerek yeniden karşıya geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Suriye'den savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Hamza İsmail de, "Arkadaşlarla beraber 2 kere yunan tarafına geçtik. Yakalayıp geri gönderdiler. Biz Avrupa'ya gitmek istiyoruz. O yüzden gidene kadar deneyeceğiz" şeklinde konuştu.