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FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor

Hürriyet Gazetesinden Yalçın Bayer buügünkü köşe yazısında, FETÖ ile mücadele edenlerin bazı mahkemelerce verilmiş yargı kararlarıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığına dair kendisine gelen bilgileri paylaştı.
 12 Mart 2020 08:09
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FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor

Yalçın Bayer köşe yazısında:

ANKARA'dan kent mimarı Tahir Çalgüner, gönderdiği mektupta, 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ zanlılarının, kendilerinden şikayetçi olan müştekilerden rövanş almaya ve sözde aklanmaya yönelik bir yöntem geliştirdiklerini, böylelikle ceza mahkemeleri ve savcılıklarda kayda girmeden hukuku arkadan dolanma faaliyeti içinde olduklarını söyledi.

Tahir Çalgüner, Ankara asliye hukuk mahkemesinde, FETÖ zanlısı M.Ş.'nin açtığı hakaret davasında 1. derece mahkemenin kendisini 10 bin lira tazminata hükmettiğini söyledi.

"Şikayet hakkının Anayasal bir hak ve hukukun temel evrensel kuralı olduğunu ve bu konuda Yargıtay'ın içtihat kararlarını bilmeyen hakimlerin olduğunu düşünmek bile istemiyorum. FETÖ'cülerin yargılanacağı yetkili adli makam, savcılıklar ve adli ceza yargısıdır. Bir kimseyi FETÖ kapsamında şikayet etmek hakaret değil ancak ve ancak bir 'suçlama' kapsamında değerlendirilebilir" diyerek, yargı tarafından ivedilikle gereği yapılacak bir konu olduğuna vurgu yaptı.

Bayer yazısını: FETÖ zanlıları 'asliye hukuk mahkemelerini' kapı mı yaptı mı, diye soralım" şeklinde tamamladı. .
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