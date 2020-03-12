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Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği

Dünyayı saran virüs karşısında yasalar gereği ofis ve işyerlerinde hijyen tedbirleri alınması gerekiyor. Bir diğer tedbir ise uzaktan çalışma. Kamuda 'esnek çalışma sistemi' gündemde... Bu konuda yönetmelik taslağı da hazırlandı
 12 Mart 2020 08:26
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Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de büyük bir etki göstermedi. Ancak küresel bir sorun haline gelen bu virüse karşı her an tedbirli olmamız gerekiyor.

Sağlık tedbirlerinin yanı sıra insanların yoğun çalıştığı ofislerle ilgili de bazı tedbirler alınabiliyor. İşverenler öncelikle çalışanların sağlığını koruyucu hijyen tedbirlerini almak zorunda. Böylece iş güvenliği açısından ofisler güvenli alanlar haline getirilmeli, personel bilgilendirilmeli.

14 GÜN EVDEN ÇALIŞMA

Alınacak tedbirlerden birisi de esnek ya da uzaktan çalışma yöntemleri. İş kanunun 14. maddesinde yapılan değişiklik ile uzaktan çalışma yöntemi ile evden çalışma sistemi de sağlanmış durumda. Sadece koronavirüs değil diğer bulaşıcı hastalıkların da yayılmasını önlemek için uzaktan çalışma yöntemleri uygulanabilir. Özellikle yurtdışı teması olan personelin 14 gün raporlu ya da idari izinli sayılarak evden çalışması sağlanabilir.

YASAL DÜZENLEME VAR

6715 sayılı yasayla yapılan değişiklikte uzaktan çalışma şöyle tarif ediliyor: "Uzaktan çalışma; işçinin, iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir." Uzaktan çalışmada işçiler arasında farklı işlemler yapılamıyor. Yani daha az ücret, ya da sosyal haklar verilemiyor. Emsal işçilerle aynı imkanlar sağlanıyor.

MEMUR İÇİN YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIR

Kamuda 'esnek çalışma sistemi' gündemde... Bu konuda yönetmelik taslağı da hazırlandı.

* Zaman dilimi 'esnek zaman ve çekirdek zaman olarak ikiye ayrılacak.

* Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk bulunmuyor.

* Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecek.

* Memurlara, günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanınabiliyor.

Faruk Erdem
Sabah
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