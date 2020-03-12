1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CZN Burak'ın garsonuna 35 yıl hapis cezası

İstanbul Levent'te Hatay Medeniyetler Sofrası isimli işletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. Mehmet G., belindeki silahı çıkararak Zekeriya H.'yi 2 el ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan Mehmet G. tutuklandı
 12 Mart 2020 08:33
Yazdır
CZN Burak'ın garsonuna 35 yıl hapis cezası

Sosyal medya fenomeni olan CZN Burak lakaplı işletme sahibi Burak Özdemir olayla ilgili alınan ifadesinde, ikili arasında yaşanan kavgayı çalışanlarından öğrendiğini, olaya karışan 5 kişinin de çalışanları olduğunu ifade etti. Savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda 4 kişinin müşteki olduğu bir iddianame hazırladı.

İddianamede Mehmet G.'nin olay yerinden kaçtığı sırada Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığının tespit edilmesi üzerine 'Kasten öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Hakaret" suçları kapsamında müebbet hapsi istendi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mehmet G. 35 yıl hapse mahkum oldu.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanını darbeden sanığa 24 taksitli para cezası
11 Mart 2020 15:59		 Adnan Oktar örgütü GSM operatörüne sızmış
11 Mart 2020 07:30
'FETÖ'nün ikinci adamı' Türkyolu'nun iki yakınına hapis cezası
10 Mart 2020 13:54		 Palu Ailesi davasında gerekçeli karar: Ceset yok
10 Mart 2020 13:36
İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 2 tutuklama
09 Mart 2020 23:33		 Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
09 Mart 2020 21:38
Patronunun aracından 380 bin lira çalan zanlı tutuklandı
09 Mart 2020 21:33		 5 yaşındaki çocuğa tokat atmıştı, 2 yıl 5 gün hapis cezası verildi
09 Mart 2020 11:02
Küçük kızı takip edip taciz eden şüpheli tutuklandı
08 Mart 2020 22:02		 Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı
08 Mart 2020 21:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
Tedbir alındı bu panik gereksiz
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Oğlunun ve hamile eşinin katili cenazede en öndeymiş
Ahlaki çöküntü virüsten beter
ABD'nin başkenti Washington'da OHAL ilan edildi
'Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda'
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüsü türkiye'de 3
14 gün kuralı 2
italya'da 3 nisana kadar tüm spor müsabakalarının ertelenmesi 1
kolonya 4
tahsin hasoğlu 2
Eril tahakküm 1
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 3
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
okulların tatil edilmesi 5
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
SON İLANLAR
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
İstanbul İsttelkom 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Unlupınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Düzce Cumtaş 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam