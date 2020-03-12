CZN Burak'ın garsonuna 35 yıl hapis cezası
İstanbul Levent'te Hatay Medeniyetler Sofrası isimli işletmede garson olarak çalışan Zekeriya H. ve Mehmet G. arasında servis açma konusunda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüştü. İddiaya göre Zekeriya H., Mehmet G.'ye dışarıda buluşmayı teklif etti. Mehmet G., belindeki silahı çıkararak Zekeriya H.'yi 2 el ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan Mehmet G. tutuklandı
|12 Mart 2020 08:33
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Sosyal medya fenomeni olan CZN Burak lakaplı işletme sahibi Burak Özdemir olayla ilgili alınan ifadesinde, ikili arasında yaşanan kavgayı çalışanlarından öğrendiğini, olaya karışan 5 kişinin de çalışanları olduğunu ifade etti. Savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda 4 kişinin müşteki olduğu bir iddianame hazırladı.
İddianamede Mehmet G.'nin olay yerinden kaçtığı sırada Mahmut H. ve Valid A.'yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığının tespit edilmesi üzerine 'Kasten öldürme', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Hakaret" suçları kapsamında müebbet hapsi istendi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Mehmet G. 35 yıl hapse mahkum oldu.
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