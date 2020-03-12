Lucescu 7 milyon Euro istedi, başarı garantisi verdi
|12 Mart 2020 08:32
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Lucescu 7 milyon Euro istedi, başarı garantisi verdi
Rumen teknik adamın Türkiye temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmeleri anlattı
Deneyimli teknik adamın Türkiye temsilcisi Süreyya Ertuğrul, kurt hocanın Fenerbahçe'den 2 yıllık kontrat istediğini ve birkaç takviye ile takımı şampiyon yapacağını söylediğini açıkladı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ilk aday konumuna gelen Mircea Lucescu, şampiyonluk sözü verdi. Rumen hocanın Türkiye'deki temsilcisi Süreyya Ertuğrul, sarı-lacivertli kulübün 74 yaşındaki çalıştırıcı ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Radyospor'a konuşan Ertuğrul, "Fenerbahçe, Lucescu'ya gelip gelmeyeceğini sordu. Lucescu, Türkiye'de çalışmak istiyor. Birkaç takviyeyle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyledi. En az 2 yıllık bir anlaşma istiyor" ifadelerini kullandı.
Yardımcısı Oğuz Çetin olacak
Sarı-lacivertli kulüp önceki gün yaptığı toplantıda teknik direktör konusunu ve adayları masaya yatırmıştı.
Yönetimin bir iki gün içinde kesin kararını vermesi ve en geç önümüzdeki hafta başında yeni hocayı açıklaması bekleniyor.
Mircea Lucescu'nun göreve getirilmesi halinde yardımcı antrenör olarak Oğuz Çetin'in düşünüldüğü iddia edildi. 57 yaşındaki Çetin son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmıştı.
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