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İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, hastanın tedavisine başladı
 12 Mart 2020 08:41
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İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Yurt dışıyla teması olduğu ve erkek olduğu dışında hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmayan hastanın genel durumun iyi olduğunu belirten bakanlık kaynakları, Milliyet'e "Protokolleri hastanın klinik durumuna göre detaylandırdık. Ağır mı, hafif mi diye bir algoritma hazırladık. Farklı hastalıklar için kullanılan ilaçların, bir arada kullanılması anlamına gelen hibrit tedavi buna göre uygulanıyor. Durumu iyi olan, altta yatan başka bir hastalık yoksa semptomatik tedavi uygulanıyor. Ateş düşürücü, rahatlatıcı tedavi" bilgisini verdiler.

Öte yandan vakanın görüldüğü şehir hakkında bilgi verilmemesine karşın, yurt dışında, salgını anlık olarak takip eden bazı internet sitelerinin koronavirüsün görüldüğü yeri Kayseri olarak göstermesi kentte tedirginlik yarattı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise kentte henüz tespit edilmiş koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da vakayla ilgili şu bilgiyi verdi: "Bu vaka yurt dışından virüs alarak geldi ve kendisi riskli olabileceğini bildiği için, çok az kişiyle temas edip, çok fazla dışarıya çıkmayan birisi. O bakımdan şansımız var. Erken dönemde yakalandı bu vaka, ateş ve öksürüğü olduğu dönemde yakalandı."
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