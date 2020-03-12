Sanal alışveriş coştu

Koronavirüs nedeniyle uzmanların 'kalabalık ortamlardan uzak durun' önerisi üzerine tüketiciler e-ticaret alışverişlerini artırdı. Sanal alışveriş platformlarında bakliyat ve yağ satışları 10 kat arttı. Kurye ihtiyacı artınca firmalar, motosiklet siparişlerini yükseltti.

SİPARİŞLER HİJYEN ÜRÜNÜ

Sanal mağazaları tercih eden tüketiciler en çok temel gıda ve hijyen ürünleri sipariş etti. CarrefourSA'nın e-ticaret platformunda dün geçen haftaya oranla normal trafik seyri saatlik bazda yüzde 50'lik bir artış gösterdi. Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, "Buna bağlı olarak ciromuzda da yüzde 50'lik bir büyüme gerçekleşti. Ciro bazında en çok büyüme kuru gıda, kasap, temizlik malzemeleri, parfümeri, kişisel bakım ve hijyene yönelik ürünleri ön plana çıktı" dedi. Migros Sanal Market'te ise tüm temel ihtiyaç malzemeleriyle hijyenik malzemelere ilginin arttığı belirtildi.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclis Başkanı Öget Kantarcı, "Günlük ortalamamızın 3 katına varan artış var. En çok satılan ürünler vitamin takviyeleri, hijyen ürünleri ve dezenfektanlar. Antibakteriyel sabunlar ve ıslak mendiller, tuvalet kağıdı ve paketli gıda satışlarında da yükseliş söz konusu. Bakliyat ve sıvıyağların satışlarında ise 10 katı geçen artış yaşandı" bilgisini verdi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi ise, temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde 300'e varan oranlarda bir artış olduğunu kaydetti.

MOTOSİKLET ALIYORLAR

e-Ticaret şirketlerine gelen siparişler arttıkça firmalar da kurye sayılarını artırmaya odaklandı. Kurye ihtiyacının artmasıyla motosiklet piyasası da hareketlendi. Tek seferde 2 bin adet motosiklet siparişi veren şirketler var. Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, evine sipariş verenlerin sayısındaki hızlı artışın motosiklet satışlarına da yansıdığını söyledi. Bu firmaların en çok 110 ve 125 cc motosiklet tercih ettiklerini dile getiren Öztürk, "Bu araçların ortalama fiyatları 9 bin ila 15 bin TL arasında değişiyor. Son aylarda hatta yeni gelen motosiklet siparişlerine bakıldığında ciddi bir artışın olduğu gözüküyor. Yaklaşık 4 bin adet bir motosiklet talebi var. Bu rakam artarsa ürün tedariğinde de sıkıntı olabilir" ifadelerini kullandı.

TEMEL İHTİYAÇ MADDESİ STOKLARI ARTIRILDI

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında bir kesinti beklemediklerini belirterek, "Bu gibi dönemlerde özellikle temel ihtiyaç maddelerine talebin hızlıca arttığı eğilimini göz önünde bulundurarak, kolonya, ıslak mendil, el sabunu gibi ürünler ile temel ihtiyaç maddesi olan su, süt, un, yağ, şeker, makarna ve bakliyat ürünleri, bebek bezi, bebek maması gibi ürünlerde stoklarımızı bir miktar artırma yoluna gittik" bilgisini verdi.

SESLE ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Virüs dünyada farklı alışveriş yöntemlerini de gündeme getirdi. Artık tüketicilerin internet üzerinden herhangi bir şey almak istediğinde sesli asistanına ne istediğini söylemesi yeterli olacak. Komutu alan asistanlar ilgili siparişi istenen markanın alışveriş sitesine yönlendirecek ve sistemdeki tanımlı kartla yapılan ödeme sonrası sipariş kapıya getirilecek.

Pınar Çelik