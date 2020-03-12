Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
|12 Mart 2020 09:02
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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.
Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKKlı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/6iRj45rgZuT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2020
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