1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
 12 Mart 2020 09:02
Yazdır
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
12 Mart 2020 08:09		 'Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda'
12 Mart 2020 04:37
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
11 Mart 2020 19:56		 Akıncı Üssü davası sanığı 'kumpas' savunması yaptı
11 Mart 2020 19:51
4 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 kişi gözaltında
11 Mart 2020 19:47		 FETÖ sanığı eski öğretmene 10 yıl hapis cezası
11 Mart 2020 19:19
FETÖ'yü diri tutmaya çalışan 5 şüpheli tutuklandı
11 Mart 2020 19:03		 Muş'ta FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
11 Mart 2020 18:50
Antalya'da FETÖ sanığı eski polise hapis cezası
11 Mart 2020 17:13		 Eski hakime FETÖ'den hapis
11 Mart 2020 17:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği
Tedbir alındı bu panik gereksiz
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
Oğlunun ve hamile eşinin katili cenazede en öndeymiş
Profesörlere ne oluyor? 7 ayda 4 intihar!
Ahlaki çöküntü virüsten beter
Anayasa Mahkemesi sonuçları nihayet açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mert hakan yandaş 1
defteri kapatmak 1
can sıkıntısını gideren şeyler 6
corona 2
trendyol'un makarnayı 16 liraya satması 3
metronun havalimanından 300 mt uzağa yapılması 2
kamil koç 3
Kara orman 3
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 2
corona virüsü 7
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam