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Profesörlere ne oluyor? 7 ayda 4 intihar!

İzmir'de hayatına son veren Sadık Akşit'in masasında 'Yüklü miktarda kredi çektim, ödeyemiyorum' yazılı not kağıdı bulundu
 12 Mart 2020 09:11
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Profesörlere ne oluyor? 7 ayda 4 intihar!

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu'nun balkondan atlamasıyla başlayan intihar vakaları, Prof. Emine Coşkun ve Profesör Kadir Eser ile devam etti. Son olarak İzmir'in Bornova ilçesinden de acı haber geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sadık Akşit, sekiz katlı poliklinik binasının çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. İntihar haberleri sonrası birçok iddia gündeme geldi. Profesör Köroğlu'nun ölümü sonrasında yapılan açıklamada "Kedisini kurtarmaya çalışırken yedinci kattan düştü" denildi.

Muğla'da Kadir Eser bir şiir yazıp kaldığı apartman dairesinin üçüncü katından atlayarak hayatına son verdi. Samsun'da ise psikolojik tedavi gördüğü ifade edilen Prof. Emine Coşkun, intihar mektubu bıraktıktan sonra canına kıydı. İzmir'de dün gerçekleşen olayda, emeklilik dilekçesi verdiği öğrenilen Prof. Dr. Sadık Akşit, hastanenin çatısından atladı.

Hastanede görevli bir doktor, intihar öncesi Akşit ile karşılaştığını ve profesörün çatıya çıkmadan önce bina önünde bulunan zemine baktığını ve tedirgin olduğunu söyledi. Ayrıca diğer görgü tanıkları, doktorun intihar öncesi keşif yaptığını ileri sürdü. Profesörün gözlüğünü ve kişisel eşyalarını odasında bulunan masaya bıraktığı, masanın üzerinde ise 'Yüklü miktarda kredi çektim, ödeyemiyorum' yazılı not kağıdı bulunduğu iddia edildi.
Türkiye
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