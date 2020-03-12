1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

10 şirketten koronavirüs sonrası sürpriz karar: Binlerce kişi evden çalışacak

Koronavirüs salgınında enfekte ve ölü sayısı her geçen gün artarken dünya devleri ise çalışanlarını virüs salgınından korumak için harekete geçti. Alanında önde gelen şirketler on binlerce çalışanını evlerine göndererek 'home ofis' çalışma sistemini devreye aldı. Riskli bölgelerdeki ofisler için uygulanan evden çalışma düzenlemesi kapsamında çalışanlara gerekli ekipman desteği de sağlanıyor. Öte yandan bazı bankalar ise koronavirüse ilişkin olası senaryolar dahilinde belli oranda çalışanlar ile evden çalışma sistemini test ediyor.
 12 Mart 2020 09:15
Yazdır
10 şirketten koronavirüs sonrası sürpriz karar: Binlerce kişi evden çalışacak

2019 yılı aralık ayının son haftasında Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın 115 ülkesine yayılan koronavirüste enfekte olan kişi sayısı 120 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aşmış durumda.

Türkiye'de bu zamana kadar tek bir kişide dün itibariyle tespit edilen virüs görüldüğü ülkelerde eğitime ara verilmesinden, sokağa çıkma yasağına kadar çok sayıda tedbirin alınmasına da yol açıyor.

5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA

Özellikle virüsün ortaya çıktığı Çin'de çok sayıda üretim tesisi yılbaşından beri kapıları kapamış durumda. Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs nedeniyle 5 milyon şirketin risk altında olduğu ve ekonomik hasarının 1 trilyon doları aşacağı tahmin edilirken, 115 ülkede tespit edilen virüsün küresel ekonomiyi ise yüzde 4 daraltabileceği ifade ediliyor.

Salgının ortaya çıkmasından bu yana, virüsün en büyük hasarı vereceği sektörler ise perakende, dayanıklı mallar ve turizm şeklinde olacağı sıralanıyor.

'HOME OFİS' SİSTEMİNE GEÇTİLER

Ekonomik olarak da korkutucu bir etki oluşturacağı ortaya çıkan rakamlarla kesinleşen virüse karşı dünya devleri ise harekete geçmiş durumda. Kimi şirketler kritik bölgelerdeki üretim merkezlerini ikinci bir açıklamaya kadar kapatırken özellikle teknoloji şirketleri ise çalışanları arasında yayılma riskine karşı bir bir 'Home ofis' çalışma sistemine geçiyor.

APPLE: OFİSE GİTMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Koronavirüsün giderek yayılmasının ardından teknoloji devi Apple çalışanlarına evden çalışmalarını önerdi. Apple CEO'su Tim Cook imzalı bildiride şirketin Güney Kore, Japonya, İtalya, Fransa İsviçre, İngiltere, California ve Seattle'daki ofislerinde çalışanların iş yerlerine gitme zorunluluğu olmadığının altı çizildi.

TWİTTER: 5 BİN ÇALIŞAN İÇİN AÇIK KAPI

Sosyal medya devi Twitter da 5 bin çalışanının tamamına evden çalışın çağrısında bulundu. Şirket, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki çalışanlarına evden çalışmayı zorunlu tutarken, diğer ülkelerdeki ofislerde ise isteyen ya da ihtiyaç duyan çalışanlarına ise home ofis çalışma alternatifini açık tutuyor.

AMAZON: 4 HAFTALIK EV MESAİSİ BAŞLADI

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon da koronavirüs kaynaklı işlerini farklı bir noktadan yürütebilecek çalışanlarına evden çalışmaları yönünde talimat verdi. Yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında şirketin Seattle'daki merkezinde çalışanların büyük bir kısmı dört hafta boyunca evden mesai yapmaya başladı.

GOOGLE: 10 NİSANA KADAR EVDEN ÇALIŞILACAK

Virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla Washington eyaletindeki tüm çalışanlarına 'evden çalışın' notu gönderen internet devi Google virüsün yayılmasının ardından bu notunu Kuzey Amerika'daki bütün çalışanlarına göndererek 10 Nisan'a kadar home ofis sistemine geçildiğini duyurdu. Şirket sözcüsü Avrupa'da da evden çalışmanın desteklendiğini açıkladı.

MİCROSOFT: İKİ ÇALIŞANIN DA VİRÜS ÇIKINCA EVLERE YÖNLENDİRDİ

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un iki çalışanına yeni tip corona virüsü COVID-19 teşhisi konmasının ardından şirket, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bazı ofislerindeki çalışanlarının evden çalışmasını istedi. Teşhis koyulan çalışanlardan birinin, Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığını ve bazı çalışanla yakın temasta bulunduğu da kaydedildi.

FACEBOOK: 5 BİN ÇALIŞANA EV HAPSİ

Virüsün her geçen gün farklı bir bölgeye sıçrayarak yayılmasının ardından harekete geçen Facebook ise bu süreçte ABD Seattle'da bulunan ofislerinden birini kapattı. Şirketin Seattle merkezli 5 bin çalışanı 31 Mart'a kadar evden çalışacak.

NİNTENDO: OYUNLARI EVDE GELİŞTİRECEKLER

Popüler oyun Destiny 2'yi yapan Bungie; Washington'daki ofisi çalışanlarından evden çalışmalarını isterken Nintendo ise Washington ve California'daki Nintendo of America personelinin evden çalışmasına izin veriyor. Söz konusu şirketler çalışanlarının uzaktan oyun geliştirmeye devam etmesini sağlamak için altyapı da sunmuş durumda.

AirBnb'DE İKİ HAFTALIK OFİS YASAĞI

Ev sahipleri ve ev kiralamak isteyenleri bir araya getiren web uygulaması AirBnb de beli bölgedeki çalışanları için evden çalışma uygulamasını devreye aldı. Şirketten yapılan açıklamada Bay Area çalışanlarına önümüzdeki iki hafta boyunca evden çalışmaları belirtildi.

BANKALARDAN EVDEN ÇALIŞMA TESTİ

Dünyanın dört bir yanındaki bankalar da koronavirüsün yayılması sonucu seyahat engelleri ve çalışanların karantinaya alınması gibi durumlarda faaliyetlerini sürdürebilmenin yollarını arıyor. Söz konusu bankalardan ABD'li J.P. Morgan ise bunu pratiğe dökmüş durumda. Koronavirüsün yayılması ihtimaline karşı acil durum planını test eden banka ABD'deki yüzlerce çalışanından, yerel ofislerin kapatılması durumuna karşı evden çalışmalarını istedi.

NASA'YA DA SIÇRADI

NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi pazar günü, bir sonraki duyuruya kadar çalışanlarının evden çalışacağını açıkladı. Duyuru, çalışanlardan birinin Kovid-19 taşıdığının onaylanmasının ardından geldi. Söz konusu çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kenan Biter
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sanal alışveriş coştu
12 Mart 2020 08:59		 Dezenfektana yüzde 4 bin zam yapılmış!
12 Mart 2020 08:14
Bu sefer de virüs fırsatçıları türedi
11 Mart 2020 18:55		 Ünlü piliç firmasının tesisleri icradan tek tek satılıyor
11 Mart 2020 15:03
Koronavirüs kolonya satışlarını patlattı
11 Mart 2020 12:22		 Bırakın işi, staj yapacak yer bulunmuyor
11 Mart 2020 08:18
Maskede vurgun sürüyor
11 Mart 2020 08:13		 Akbank da emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı
10 Mart 2020 15:19
Tüpraş'tan üniversite öğrencilerine profesyonel iş deneyimi fırsatı
10 Mart 2020 14:48		 Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
10 Mart 2020 08:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği
Tedbir alındı bu panik gereksiz
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
Oğlunun ve hamile eşinin katili cenazede en öndeymiş
Profesörlere ne oluyor? 7 ayda 4 intihar!
Ahlaki çöküntü virüsten beter
Anayasa Mahkemesi sonuçları nihayet açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Corona'yı Mesih'e değil,bilim insanlarına söyleyin 1
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
zencefil 4
hain kostok 1
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 4
nba'de sezonun askıya alınması 1
Fırsatçılık 4
kamil koç 3
corona virüsünü ti'ye almak 2
can sıkıntısını gideren şeyler 6
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam