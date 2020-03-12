'Türkiye SİHA'da süper güç'

ABD'de ağırlıklı olarak Cumhuriyetçilerin yer aldığı sağ kanadın sesi olarak bilinen The National Interest Dergisi, Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan SİHA'ları överek Türkiye'nin bu alanda büyük bir başarıya imza attığını ifade etti. Türk SİHA'larının saldırılarında Rus yapımı hava savunma araçlarının bile yok edildiğine dikkat çekildi. Charlie Gao imzalı yazıda "Türkiye'nin ordusu bir SİHA süper gücü mü" başlığı kullanılarak "En azından şunu biliyoruz ki bu silahlar çok ciddi zarar verebiliyorlar" denildi.

ABD'DEN DAHA İYİ

Türkiye'nin SİHA'larda MAM-L füzesi kullandığını ve bunun ABD'nin AGM-114 Hellfire füzelerini geride bıraktığı ifade edildi.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin MAM-L füzeleri, helikopterler ve SİHA'larda benzer şekle sahip duran ABD Hellfire füze çeşitlerinin aksine SİHA'lara özel olarak yeniden dizayn edilerek rakibini bir seviye aştı."

RUS SAVUNMASINI KIRDI

Yazıda, "Türkiye'nin SİHA'larının çok sayıda Rus yapımı - Suriye'nin kullandığı hava savunma araçlarını yok ettiği haberleri geliyor. Her ne kadar Rus kaynakları bu konuda ihtilaflı olsa da Türk SİHA'larının diğer hedefleri yok ettiği yönündeki bilgiler su götürmez bir gerçek" ifadeleri yer aldı.

FÜZELER DE ÖVÜLDÜ

MAM-L füzesinin Türk anti tank füzesi olan L-UMTAS'tan türetilerek elde edildiğinin ve bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizen Charlie Gao, Roketsan firmasının daha ince ve uzun, sabit kanatlı mini akıllı mühimmat füzesi olan MAM-C üzerinde çalıştığının altı çizildi.

EMRE ÖZTÜRK