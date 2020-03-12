Anayasa Mahkemesi sonuçları nihayet açıkladı

Anayasa Mahkemesi 19 Şubat 2020 tarihinde görüştüğü 20 adet dosyadan 14 adedinin sonuçlarını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi çok sayıda kanun ve kararnameyi gündeme aldı

Anayasa Mahkemesi iki önemli konuyu görüştü

4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. maddesinin iptali reddeden mahkeme, çok sayıda düzenlemeyi içeren 7072 sayılı Kanun ile ilgili sonuçları açıklamadı.

21 Şubatta çıkan ve sitemizden de duyurulan bir haberde, Mahkemenin sözleşmeli personelin güvenlik soruşturmasına ilişkin bir iptal kararı verdiği belirtilmiş olmakla birlikte, kalan 6 dosyanın sonuçlarının açıklanması ile birlikte konu açıklığa kavuşacaktır.

AYM: İstihbarat bilgileri güvenlik soruşturmalarına konu olamaz