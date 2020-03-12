CHP kurultayına koronavirüs engeli
|12 Mart 2020 09:43
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CHP'de, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasıyla gözler 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay'a çevrildi.
Hazırlıklarda sona gelinmesine rağmen son zamanlarda dünyada hızla yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını, CHP yönetimini düşündürmeye başladı.
PARTİ MECLİSİ'NDE GÖRÜŞÜLECEK
Şu an için erteleme kararı askıda olsa da, gelişmelere göre kongre öncesi son kez yapılacak olan Parti Meclisi'nde bu konu görüşülecek.
Salgın nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok kongre ve toplantıların iptal edilmesi, CHP yönetiminden erteleme kararı çıkmasına neden olabileceği belirtildi.
KURULTAY 28-29 MART'TA
CHP'de 28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart'ta ise Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek. Kurultayda, 60 PM ve 15 YDK üyesi belirlenecek.
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