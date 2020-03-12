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Dolar'a virüs etkisi, yükselişe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 12 Mart 2020 09:48
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Dolar'a virüs etkisi, yükselişe geçti

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,2280 6,2290
Avro 7,0400 7,0410
Sterlin 7,9590 8,0000
ANKARA
ABD Doları 6,2050 6,2550
Avro 6,9950 7,0650
Sterlin 7,8950 8,0480
Anadolu Ajansı
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