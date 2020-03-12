Hapisten arayıp tehdit etmişler
|12 Mart 2020 09:51
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İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden tutuklu Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı 226 sanıklı ana davayla birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildi. İddianamede, Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından çeşitli hapis cezaları istendi.
Mililyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İddianamede, şüphelilerin ana dava dosyasında şikayetçi olan kişileri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları belirtilerek, ana dava dosyasında yargılanan sanık Mustafa Işık'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu halde, müşteki Bahar K.'nın ifadesini değiştirmesi amacıyla, tutuklu Kübra Kartal aracılığıyla Bahar K.'yı ankesörlü telefondan arattığı ve tehdit ettirdiği anlatıldı.
'Araştırma yaptırdı'
İddianamede, örgütün sözde imamı Mehmet Alp Ünlü'nün, uzun süre örgütte bulunduktan sonra ayrılan müşteki Özkan Mamati'nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığı, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır'ı arayarak faturasını ödeyip ödemediği, erotik sitelere girip girmediği gibi bilgileri elde etmeye çalışarak Özkan Mamati hakkında örgütten ayrıldığı için karşı faaliyete başladığı anlatıldı.
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