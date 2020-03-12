1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hapisten arayıp tehdit etmişler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik ek iddianame düzenledi.
 12 Mart 2020 09:51
Yazdır
Hapisten arayıp tehdit etmişler

İddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden tutuklu Adnan Oktar ve grubunun yargılandığı 226 sanıklı ana davayla birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildi. İddianamede, Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından çeşitli hapis cezaları istendi.

Mililyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İddianamede, şüphelilerin ana dava dosyasında şikayetçi olan kişileri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları belirtilerek, ana dava dosyasında yargılanan sanık Mustafa Işık'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu halde, müşteki Bahar K.'nın ifadesini değiştirmesi amacıyla, tutuklu Kübra Kartal aracılığıyla Bahar K.'yı ankesörlü telefondan arattığı ve tehdit ettirdiği anlatıldı.

'Araştırma yaptırdı'

İddianamede, örgütün sözde imamı Mehmet Alp Ünlü'nün, uzun süre örgütte bulunduktan sonra ayrılan müşteki Özkan Mamati'nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığı, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır'ı arayarak faturasını ödeyip ödemediği, erotik sitelere girip girmediği gibi bilgileri elde etmeye çalışarak Özkan Mamati hakkında örgütten ayrıldığı için karşı faaliyete başladığı anlatıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CZN Burak'ın garsonuna 35 yıl hapis cezası
12 Mart 2020 08:33		 Sağlık çalışanını darbeden sanığa 24 taksitli para cezası
11 Mart 2020 15:59
Adnan Oktar örgütü GSM operatörüne sızmış
11 Mart 2020 07:30		 'FETÖ'nün ikinci adamı' Türkyolu'nun iki yakınına hapis cezası
10 Mart 2020 13:54
Palu Ailesi davasında gerekçeli karar: Ceset yok
10 Mart 2020 13:36		 İhaleye fesat karıştırma operasyonunda 2 tutuklama
09 Mart 2020 23:33
Osman Kavala 'casusluk' suçundan tutuklandı
09 Mart 2020 21:38		 Patronunun aracından 380 bin lira çalan zanlı tutuklandı
09 Mart 2020 21:33
5 yaşındaki çocuğa tokat atmıştı, 2 yıl 5 gün hapis cezası verildi
09 Mart 2020 11:02		 Küçük kızı takip edip taciz eden şüpheli tutuklandı
08 Mart 2020 22:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği
Tedbir alındı bu panik gereksiz
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
Oğlunun ve hamile eşinin katili cenazede en öndeymiş
Profesörlere ne oluyor? 7 ayda 4 intihar!
Ahlaki çöküntü virüsten beter
Anayasa Mahkemesi sonuçları nihayet açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
11.03.2020 akaryakıt indirimi 5
hain kostok 1
kadınlar günü mesajları 2
can sıkıntısını gideren şeyler 6
corona 2
euroleague'in hala sezonu oynatmaya devam etmesi 1
tahsin hasoğlu 1
kamil koç 3
ense ağrısı 4
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam